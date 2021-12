Regencycore y champaña: vestidos de novia como los de "Bridgerton"

HANDOUT - Las mangas desmontables cambian el aspecto de un vestido de novia según la situación, como en este modelo de Sincerity. Foto: Sincerity/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Vestidos como de épocas pasadas y salones como de cuento de hadas: no es de extrañar que la serie "Bridgerton" sirva de inspiración para muchas celebraciones de bodas y especialmente para la moda de las novias. Si conoce la serie "Bridgerton" de Netflix seguramente comprenderá porqué la moda de novias de 2022 se orienta en esa dirección. Y para quienes no la conocen: La serie romántica de la plataforma de streaming transcurre en el Reino Unido, aproximadamente entre 1810 y 1820, en la época del periodo de Regencia, y la moda que allí se muestra es denominada "regencycore". Dentro de esta tendencia, pueden encontrarse vestidos estilo imperio, babydolls, capas, zapatos Mary Jane y joyas de cristal, así como cintas para el pelo con cuentas. Todo muy romántico, alegre y ampliamente ornamentado. En realidad, esta moda no encaja demasiado con el resto de lo que se exhibe en los negocios, pero justamente allí reside su encanto. Mientras que ya la sola planificación de pequeñas fiestas está ligada con diversas inseguridades a causa de la pandemia de coronavirus, la moda "regencycore" es algo para evadirse soñando: fiestas opulentas, reuniones a la hora del té y recepciones así como tal vez nunca podamos vivir. La serie de ficción romántica gira en torno a cómo se intenta arreglar el matrimonio de las hijas que están en edad de casarse, mientras van transitando de un baile a otro de la alta sociedad londinense. Y, de esta manera, este estilo de moda es perfecto para los casamientos, donde las cosas siempre han sido un poco más espléndidas, como de cuento de hadas y románticas que en la vida cotidiana. Y las novias llevan vestidos que, en el mejor de los casos, se pondrán una única vez en la vida. ¿Qué significa esto para los vestidos de esta temporada? "En la actual moda de bodas se ven muchos grandes vestidos de gala y siluetas que recalcan la figura", apunta Kerrin Wieser, de la asocación de organizadores de bodas de Alemania. Wiesener comenta que, actualmente, los escotes profundos no son muy demandados. Pero sí los vestidos con cortes o tajos altos en las piernas, que pueden dejar al descubierto la piel, dependiendo del movimiento, insinuando una decente sensualidad. Cabe destacar que desde hace tiempo ya no hay una gran tendencia en la moda de novias. La oferta de las tiendas especializadas es calificada como "diversa" por la redactora jefa de la revista "Braut & Bräutigam" (novia & novio) Susann Lippe-Bernhard. "Hay vestidos como para parecer una verdadera princesa, al igual que trajes para la novia en un look claro", indica. Y las tendencias giran no tanto en torno a nuevos estilos de vestido, sino sobre todo en relación a los detalles. Por ejemplo, los vestidos con mangas, que se vieron mucho últimamente en los negocios y tuvieron buena demanda. Ahora se les agrega el detalle de que estas mangas pueden ser removibles, precisa la organizadora de bodas Jacqueline Exel. "Eso hace el vestido totalmente versátil, por así decirlo, hay dos 'looks' en uno". Porque frecuentemente las mangas tienen un diseño tan elaborado que ellas mismas representan todo un estilo de moda en el vestido, como por ejemplo mangas abullonadas de telas transparentes, mangas trompeta extra largas y con bordados o mangas globo de tul. Y hablando de vestidos versátiles: "Las sobrefaldas que se llevan durante el día para la ceremonia de la boda y se quitan por la noche en la fiesta también son muy solicitadas", dice Jacqueline Exel. Además, para los vestidos más bien sencillos y entallados, existen, por ejemplo, capas largas hasta el suelo, de delicado tul o encaje, que cambian temporalmente el "look". Los diseñadores de los vestidos recurren con frecuencia al raso y la seda, telas de crêpe y la gasa transparente. Junto al clásico blanco, también hay numerosos modelos de novia en tonalidades crema o champaña. Y también vestidos en tonos "blush", nombre que procede originalmente del área de la cosmética y se refiere al rosa suave para las mejillas. Volvemos así a aterrizar por lo tanto en el "regencycore" y en "Bridgerton": tan pastel y tan rosa es el mundo que allí se retrata. O sea, perfecto para una boda romántica. dpa