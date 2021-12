Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy martes, 28 de diciembre

La oferta musical nunca había sido tan extensa como hoy en día. Ello trae consigo que no sea fácil encontrar canciones que se adapten a nuestros gustos. Los usuarios de Spotify ahora tenemos la sencillez de encontrar las novedades según diversas características.

Entonces, basta con visitar esta plataforma de transmisión por internet para que los suscriptores podamos acceder a una lista con sus 10 canciones más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de géneros, que agradarán a distintos públicos. Así, pasaremos muchas horas atentos a nuestros audífonos y altavoces. Conoce qué escuchan los demás, quizás así descubras lo mejor que tenemos en parrilla para ti. Te lo contamos a continuación:

1. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

El sencillo más reciente de Lil Nas X ya se vislumbra como un nuevo clásico. «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 763.195 más de reproducciones.

2. Rockin' Around The Christmas Tree

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Brenda Lee. Quizás por esto es que «Rockin' Around The Christmas Tree» debuta en el ranking directamente en el segundo lugar, pues alcanzó un total de 758.219 reproducciones.

3. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)» se ubica en la tercera posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 699.267, lo que marca un hito en la carrera musical de The Kid LAROI.

4. Heat Waves

Lo más nuevo de Glass Animals, «Heat Waves», entra directamente al cuarto lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 692.480 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

5. All I Want for Christmas Is You

Un número tan favorable como 667.320 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Mariah Carey va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto lugar.

6. Super Gremlin

Tras haberse reproducido 665.466 veces, «Super Gremlin» de Kodak Black se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 6.

7. Jingle Bell Rock

«Jingle Bell Rock» de Bobby Helms va en descenso: ya llega al séptimo lugar. Sus 664.472 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. abcdefu

«abcdefu» de GAYLE se vende como pan caliente. Ya lleva 636.576 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 8.

9. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

«Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la novena posición, con 622.241 reproducciones.

10. White Christmas

Cosechar éxitos es sinónimo de Bing Crosby, Ken Darby Singers y John Scott Trotter & His Orchestra. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «White Christmas», debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 608.723 reproducciones de primera entrada?

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Spotify!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Spotify es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.