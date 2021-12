Ranking HBO en Uruguay: Top 8 de las series más vistas de hoy lunes, 27 de diciembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por comprar las mejores series. HBO no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 8 series con mayor número de visualizaciones en Uruguay.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

2. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

3. Foster, la casa de los amigos imaginarios

Muchos niños tienen amigos imaginarios pero los abandonan al crecer, por eso existe el "hogar de Foster" una mansión donde se hospedan los amigos imaginarios de toda la infancia que son abandonados por sus creadores al crecer, pueden vivir hasta ser adoptados por otro niño. Mac, un niño de 8 años de gran inteligencia y corazón y su amigo imaginario Blooregard Q. Kazoo o (simplemente Bloo) viven sus aventuras allí, ya que no quieren separarse aún.

4. Tom and Jerry in New York

Sigue al icónico dúo mientras se instalan en sus nuevas excavaciones en el Royal Gate Hotel de Nueva York y desatan el caos en la gran ciudad.

5. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

6. Por qué matan las mujeres

Se centra en la vida de tres mujeres que viven en distintas décadas: un ama de casa en los años 60, una celebridad en los 80 y una abogada en el 2018. Cada una trata de lidiar con las infidelidades de sus maridos a su manera.

8. La suerte de Loli

La historia gira en torno a Loli Aguilar una mujer bohemia y exitosa que trabaja como una ejecutiva. Mientras que la carrera de Loli sigue en ascenso, hace a un lado su vida amorosa, pasando a un segundo plano mientras disfruta de su libertad y una vida sin compromisos.

9. En Busca de Magic Mike

Temiendo ya no tener encanto, diez hombres desnudan sus almas y cuerpos para tener la oportunidad única de actuar en el escenario Magic Mike en Las Vegas y llevarse a casa $ 100.000 en esta emocionante y sexy serie reality de competencia.

10. ALF

La nave espacial de un pequeño extraterrestre del planeta Melmac se estrella contra la Tierra. Los Tanner, una típica familia norteamericana, lo acogen en su casa y lo ocultan no sólo a las autoridades, sino también a los vecinos, amigos y parientes, porque creen que de lo contrario la vida del simpático alienígena (al que llaman Alf) correría peligro. Muy pronto Alf se convierte en uno más de la familia, pero también creará problemas de convivencia, pues es un ser comodón y poco educado que sólo piensa en comer y en ver la tele.

Como te habrás dado cuenta, las series viven su época dorada. HBO utiliza este aumento en la demanda para mantener enganchados a millones de suscriptores.

Hay producciones de todas clases y para todos los gustos: fantasía, humor, acción, drama... así que aprovecha para ver varios capítulos seguidos, ¡incluso hasta completar la temporada! Ya sabes que las encontrarás siempre en HBO.

¿Tienes idea de cuál es tu próximo programa favorito? ¿Estás planeando el siguiente maratón? ¡Las 24 horas del día no serán suficientes para ver todos estos exitazos!