Ranking HBO en Argentina: Top 8 de las series más vistas de hoy lunes, 27 de diciembre

HBO nos facilita a sus suscriptores la lista de las 8 series más vistas en Argentina en su plataforma de streaming. Si deseas conocer cuáles son los contenidos más exitosos en términos de audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

2. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

3. Foster, la casa de los amigos imaginarios

Muchos niños tienen amigos imaginarios pero los abandonan al crecer, por eso existe el "hogar de Foster" una mansión donde se hospedan los amigos imaginarios de toda la infancia que son abandonados por sus creadores al crecer, pueden vivir hasta ser adoptados por otro niño. Mac, un niño de 8 años de gran inteligencia y corazón y su amigo imaginario Blooregard Q. Kazoo o (simplemente Bloo) viven sus aventuras allí, ya que no quieren separarse aún.

4. Tom and Jerry in New York

Sigue al icónico dúo mientras se instalan en sus nuevas excavaciones en el Royal Gate Hotel de Nueva York y desatan el caos en la gran ciudad.

5. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

6. Por qué matan las mujeres

Se centra en la vida de tres mujeres que viven en distintas décadas: un ama de casa en los años 60, una celebridad en los 80 y una abogada en el 2018. Cada una trata de lidiar con las infidelidades de sus maridos a su manera.

8. La suerte de Loli

La historia gira en torno a Loli Aguilar una mujer bohemia y exitosa que trabaja como una ejecutiva. Mientras que la carrera de Loli sigue en ascenso, hace a un lado su vida amorosa, pasando a un segundo plano mientras disfruta de su libertad y una vida sin compromisos.

9. En Busca de Magic Mike

Temiendo ya no tener encanto, diez hombres desnudan sus almas y cuerpos para tener la oportunidad única de actuar en el escenario Magic Mike en Las Vegas y llevarse a casa $ 100.000 en esta emocionante y sexy serie reality de competencia.

10. ALF

La nave espacial de un pequeño extraterrestre del planeta Melmac se estrella contra la Tierra. Los Tanner, una típica familia norteamericana, lo acogen en su casa y lo ocultan no sólo a las autoridades, sino también a los vecinos, amigos y parientes, porque creen que de lo contrario la vida del simpático alienígena (al que llaman Alf) correría peligro. Muy pronto Alf se convierte en uno más de la familia, pero también creará problemas de convivencia, pues es un ser comodón y poco educado que sólo piensa en comer y en ver la tele.

¿Conocías todos estos programas, dignos de verse en maratón? ¿Sabías que estaban disponibles en HBO?

La intención de la plataforma es que los usuarios reconozcan su contenido más popular. Así, podrán hacerse una idea de las producciones que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlas a sus familiares y amigos. ¿Qué películas estarán disponibles próximamente? ¿Cuáles series nos conquistarán este año?

Estamos seguros de que pronto encontraremos la solución a estas y otras preguntas.