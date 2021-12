Ranking Disney+ en España: Top 10 de las películas más vistas de hoy lunes, 27 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pelis en tu plataforma de streaming favorita.

1. Encanto

"Encanto" relata la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casa mágica de un pueblo vibrante en las montañas de Colombia escondidas en un “Encanto”. La magia del Encanto ha bendecido a cada niño de la familia con un don único, desde la superfuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto Mirabel, quien desea ser tan especial como el resto de su familia. Pero cuando la magia que rodea al Encanto está en peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin ningún tipo de don único, puede ser la única esperanza de su excepcional familia.

2. Ron da error

Ambientada en un mundo donde los robots se han convertido en los mejores amigos de los niños, Barney, un niño de 11 años, descubre que su amigo robot no funciona del todo porque ha sido dañado durante el transporte para su entrega.

3. El último duelo

Ambientada en Francia, en 1386, cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques LeGris, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. El Rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que venza será el ganador, sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones.

4. Far From the Tree

En una playa idílica en el noroeste del Pacífico, la curiosidad se apodera de un mapache joven cuyo padre frustrado intenta mantenerlos a ambos a salvo.

5. Por fin solo en casa

Max Mercer se queda solo en Navidad y hará lo que haga falta para proteger su hogar de intrusos.

6. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Adaptación cinematográfica del héroe creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973, un personaje mitad chino, mitad americano, cuyo característico estilo de combate mezclaba kung-fu, nunchacos y armas de fuego.

7. Solo en casa 2: Perdido en Nueva York

En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

8. Vengadores: Endgame

Después de los eventos devastadores de 'Vengadores: Infinity War', el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles sean las consecuencias.. Cuarta y última entrega de la saga "Vengadores".

9. Viuda negra

Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a las partes más oscuras de su historia cuando surge una peligrosa conspiración con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe enfrentarse a su historia como espía y a las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en una Vengadora.

