Ranking Apple en Uruguay: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy martes, 28 de diciembre

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tanta oferta audiovisual como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar contenido que se adapte a nuestros intereses. Los usuarios de Apple solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de transmisión por internet nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 10 pódcast más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de temas, todos con historias apasionantes. De seguro, pasarás muchas horas atento a tus audífonos. Conoce qué escuchan los demás y disfruta de lo mejor que tenemos disponible para ti. Te lo contamos a continuación:

1. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

2. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

3. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

4. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

5. Mezcla

Mezcla en pandemia. Leo Lagos (editor de Ciencia) junto a Marina Santini y Bruno Scelza comparten información calificada sobre la situación actual de la pandemia de covid-19. Equipo de Mezcla en pandemia: Conducción y producción: Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Scelza Edición: Joaquín Fernández Una producción de la diaria Podcasts https://podcasts.ladiaria.com.uy

6. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

7. Dear Daughter

Your letters to your daughters. What do you want them to know? What do they need to know? With Namulanta Kombo, winner of the BBC’s International Podcast Competition 2021.

8. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

9. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

10. Club del Inversor

Una comunidad activa que trabaja en pro de que todos seamos inversores.

Los pódcast forman parte de nuestras vidas, a pesar de su reciente creación. Apple nos consiente con una oferta enorme y de gran calidad para los usuarios en Uruguay.

Aquí, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para seleccionar algunos nuevos favoritos. Ya sabes que los encontrarás siempre en Apple.

¿Viste cuál será tu nuevo preferido? ¿Te apetece escuchar una temporada completa? ¡24 horas diarias se quedarán cortas para que te estés al corriente!