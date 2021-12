Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy martes, 28 de diciembre

La plataforma de streaming Apple nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos. Si deseas conocer cuáles son las preferidas de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Super Gremlin

«Super Gremlin» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Kodak Black está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

2. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

El temazo de Lil Durk se mantiene en segundo lugar.

3. I Hate U

«I Hate U» de SZA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

Esta es la canción que se ubica en el cuarto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 5. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Drake.

5. Easy On Me

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Easy On Me» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. By Your Side

La nueva producción de Rod Wave se vende como pan caliente. Pasa del puesto 7 de ayer al 6 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

7. Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)

Lo más nuevo de Nardo Wick, «Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)», entra directamente al séptimo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

8. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

«Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)» de Drake sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, tras subir del 10 en el que se encontraba ayer.

9. Black Ball

Cosechar éxitos es sinónimo de YoungBoy Never Broke Again y Birdman. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Black Ball», debute en la novena posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

10. Hrs and Hrs

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Muni Long. Quizás por esto es que «Hrs and Hrs» debuta en el ranking directamente en el décimo lugar.

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Apple, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Estados Unidos. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.