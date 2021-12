Ranking Apple en Chile: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy martes, 28 de diciembre

Escuchar pódcast se ha vuelto parte de nuestro día a día. La gran oferta disponible se nos ha colado sin que nos diéramos cuenta. Ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás producciones que tienen un público fiel, gracias a su enorme calidad en forma y contenido.

La noticia es que Apple realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está escuchando en tiempo real. La plataforma de transmisión busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, entre la que están los 10 pódcast más buscados, que te detallamos a continuación.

1. El Villegas - Actualidad y esas cosas

Podcast by Fernando Villegas

2. Matriarcalmente Hablando

Para los fachos somos progres, para los progres somos fachos.

3. Fort Hood: El caso Vanessa Guillén

Un podcast de Noticias Telemundo y The Story Lab.La soldado Vanessa Guillén reveló a su madre un secreto: alguien en la base militar de Fort Hood la había acosado sexualmente. Poco tiempo después, desapareció sin dejar rastro.A partir de estos hechos, el podcast ‘Fort Hood. El caso Vanessa Guillén’ analiza la situación en una base con un largo historial de violencia, desapariciones y abusos sexuales.‘Fort Hood. El caso Vanessa Guillén’ aspira a explicar las repercusiones del movimiento MeToo en el Ejército, las dificultades a las que se enfrentan los soldados..

4. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

5. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

6. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

7. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

8. La Cosa Nostra

Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, se juntan de vez en cuando, prenden la grabadora y conversan. El origen son las 50 leyes del Poder en El Padrino, aunque después de la Primavera Chilena, Don Vito a veces se queda corto.

9. Radio Duna | Hablemos en Off

A partir de las 8 de la mañana, Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río le agregan valor a la actualidad en Hablemos en Off. Los temas, especialistas y entrevistados que hacen noticia están en Duna.

10. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

