Ranking Apple en Argentina: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy martes, 28 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pódcast en tu plataforma de transmisión favorita.

Eso lo tiene claro Apple, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus producciones. Ahí se organizan según la predilección de los usuarios en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, mantente informado con lo último del acontecer mundial.

1. Fort Hood: El caso Vanessa Guillén

Un podcast de Noticias Telemundo y The Story Lab.La soldado Vanessa Guillén reveló a su madre un secreto: alguien en la base militar de Fort Hood la había acosado sexualmente. Poco tiempo después, desapareció sin dejar rastro.A partir de estos hechos, el podcast ‘Fort Hood. El caso Vanessa Guillén’ analiza la situación en una base con un largo historial de violencia, desapariciones y abusos sexuales.‘Fort Hood. El caso Vanessa Guillén’ aspira a explicar las repercusiones del movimiento MeToo en el Ejército, las dificultades a las que se enfrentan los soldados..

2. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

3. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

4. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

5. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

6. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

7. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

8. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

9. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

10. Aprender de Grandes

Acá comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro.

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Apple?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público argentino en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.