Profesores venezolanos abandonan las aulas por bajos salarios, dice opositor

Dos mujeres sostienen carteles en una manifestación, en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 28 dic (EFE).- El opositor venezolano Luis Barragán, aliado de Juan Guaidó, denunció este martes que cada día "son más" los profesores universitarios que deciden abandonar las aulas de clases para ejercer otros oficios a causa de los bajos ingresos que devengan y que les impiden cubrir sus necesidades básicas.

"Cada día son más los docentes que abandonan las aulas para desempeñar otros oficios o deciden abandonar el país en busca de mejoras laborales", dijo Barragán según un comunicado de prensa de la oposición.

El exparlamentario aseguró que antes de la llegada del chavismo, un profesor universitario recibía un sueldo mensual de aproximadamente 1.500 dólares, mientras que hoy, la cifra no supera los 11 dólares al mes.

"No constituye la universidad un islote en la sociedad venezolana que sufre, padece los embates de una crisis humanitaria compleja ya de varios años, bajo una pavorosa inflación", añadió Barragán.

Al respecto, culpó a la gestión del presidente Nicolás Maduro de ser responsable de la devaluación de la moneda nacional que "ha golpeado significativamente" al sector laboral, incluidos los profesores.

"Los docentes universitarios no pudieron escapar de la abolición del ingreso tras las llegada del socialismo", apostilló Barragán.

A inicios de diciembre, el Observatorio de Universidades (OBU) del país caribeño denunció que el salario máximo de un profesor universitario es de 11 dólares por mes y el salario mínimo es de alrededor 7 dólares.

"El salario máximo va en algunos países desde 2.000 dólares hasta 7.000 dólares en Chile, en Venezuela es de 11 dólares", refirió la organización en su cuenta de Twitter.

El OBU añadió que en la nación caribeña la "precaria situación salarial" de los docentes universitarios se "agudiza", porque el "salario mínimo de un profesor no supera los 0,25 dólares por día".