Primeras palabras de Laura Matamoros tras el nacimiento de su segundo hijo: "Ha sido muy bonito de principio a fin"

MADRID, 28 (CHANCE)



Laura Matamoros está, literalmente, en una nube. La influencer y su pareja, Benji Aparicio, daban la bienvenida a su segundo hijo - al que han llamado Benjamín, como su papá - en la tarde de este lunes y tan solo unas horas después de dar a luz la modelo ha reaparecido en redes sociales para compartir con sus seguidores cómo ha ido todo y desvelar a quién se parece el pequeño, que casualmente nació el mismo día que su famoso abuelo, Kiko Matamoros.



Con la mejor de sus sonrisas, espectacular sin gota de maquillaje y muy cómoda con un navideño pijama de cuadros, Laura ha compartido esta mañana varios stories en su cuenta de Instagram y, asegurando que ya está "un poco más tranquila y más relajada" ha revelado que su bebé "es precioso no, lo siguiente". "Es igual igual que Mati pero más morenito. Me encanta", ha añadido, maravillada con la genética: "no podía llegar a pensar que se podían parecer tanto".



¿Y cómo fue el parto? "Súper bueno y muy bonito de principio a fin" ha asegurado la influencer, apuntando que no ha tenido nada que ver el nacimiento de Matías con el de Benjamín Jr. "He tenido al mejor equipo y la experiencia del primer parto con este nada que ver. Increíble, todo súper bonito, alucinante", ha confesado.



"Con esto podría decir que me encantaría tener hijos todos los años pero no, no os asustéis que no va a ser así" ha concluido, repitiendo que todo ha ido "fenomenal", que su pequeño Benji es precioso y que el parto no pudo ser mejor. ¡Estamos deseando verla con su bebé!