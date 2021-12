Posponen conciertos de Tommy Torres y Jowell y Randy en Puerto Rico por covid

El cantante puertorriqueño Tommy Torres, en una fotografía de archivo. EFE/ Giorgio Viera

San Juan, 28 dic (EFE).- Varias presentaciones que tenían los artistas puertorriqueños TommyTorres y el dúo de reguetón de Jowell y Randy en enero en el Coliseo de Puerto Rico fueron pospuestas para febrero y abril próximo, respectivamente, debido al repunte de casos de la covid-19 en la isla.

Las fechas de los conciertos de Torres se pospusieron del 14, 15 y 16 de enero al 18, 19 y 20 de febrero, mientras que las presentaciones de Jowell y Randy que iban a ser el 5, 7, 8, 9 y 10 de enero se movieron al 1, 2, 3, 4 y 5 de abril, anunciaron este martes los productores de las mismas.

"Tomando en cuenta el aumento de casos covid en PR y sin poder predecir como van a estar esos números de aquí a dos semanas, hemos decidido mover la fecha de mis 3 conciertos en el choli", expresó Torres en Twitter.

"Comprendo que esto puede ser un inconveniente para muchos. He estado pendiente de los números día tras día y me parece que es la decisión correcta, al menos en este momento. Cuidémonos mi gente. Los veo en febrero, fin de semana después de San Valentín, como hacíamos antes. Esos shows van a ser mágicos", agregó.

Este martes el Departamento de Salud de Puerto Rico reportó un promedio de 1.841 nuevos casos de la covid-19 con prueba molecular, otros 2.690 en prueba de antígeno y una muerte adicional de una mujer de 82 años que no estaba vacunada y presentaba condiciones preexistentes.

Además, 266 personas están hospitalizadas, un aumento de 83 de las registradas el lunes, según detalla el portal de estadísticas del Departamento de Salud de la covid-19.

Las presentaciones de Torres llevan por título "El Playlist de Anoche", homólogo a su disco más reciente y que el artista urbano Bad Bunny produjo.

Mientras tanto, Jowell y Randy ofrecerán sus conciertos como celebración de sus 20 años de carrera.

Los boletos comprados para las funciones originalmente pautadas para estos conciertos, serán válidos para las nuevas fechas.

Ambos espectáculos se realizarán bajo la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts.