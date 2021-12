Peso chileno y sol peruano amplían sus ganancias: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno y el sol extendían sus ganancias este martes, en tanto que la moneda peruana se acercaba a su promedio móvil de 200 días. Mientras tanto, el peso colombiano retrocedía y tenía un desempeño inferior al de sus pares regionales a pesar del alza en los precios del crudo.

El peso chileno se apreciaba un 0,3%, su quinta alza en seis días. En lo que va de la semana, la moneda ha avanzado aproximadamente un 0,9%. El máximo de la sesión del jueves pasado de la divisa chilena de 853,77 sigue siendo una barrera a corto plazo. De traspasarse, podría abrir camino hacia el nivel de 850, visto por última vez antes de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre.

El sol avanzaba 0,6% a 3.9486 por dólar, un aumento de alrededor de 1,4% en lo que va de la semana. La divisa se acercaba a su promedio móvil de 200 días en 3.9388. La baja liquidez durante la temporada navideña conduce a movimientos bruscos del mercado incluso cuando el frente de las noticias locales es muy tranquilo, según un operador con sede en Nueva York.

Por su parte, el peso colombiano retrocedía 0,1% a 3.999,61 por dólar, continúa fluctuando en torno al nivel clave de 4.000 desde el 15 de diciembre. La moneda colombiana ha tenido pocos cambios esta semana, quedando rezagado de la mayoría de las divisas de Latinoamérica y mercados emergentes.

