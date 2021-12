Paraguay.- Administraciones y ciudadanos vuelven a salir a la calle para condenar el asesinato machista de Elche (Alicante)

28-12-2021 Minuto de silencio en el Palau por el asesinato de Elche COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD GVA



VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)



Administraciones valencianas y ciudadanos en numerosos municipios de la Comunitat han vuelto a escenificar la unión frente a la violencia machista con tres minutos de silencio a la puerta del Palau y de distintas instituciones, tras el asesinato en Elche de Yolanda Elisabeth, la segunda víctima de violencia de género en una semana en la autonomía. La joven, de 25 años y natural de Paraguay, falleció de un disparo presuntamente de su pareja, que está siendo buscada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



A las puertas del Palau, tras los tres minutos de silencio en los que han participado el 'president', Ximo Puig, y consellers, la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha tomado la palabra para condenar este asesinato y ha defendido la importancia de mostrar la "rabia e indignación" de una "sociedad unida frente a la barbarie machista" que "arropa a sus víctimas, familiares y huérfanos".



También ha tenido palabras para los dos hijos de la víctima, de nueve y tres años, que "tenían derecho a crecer con su madre y a no olvidar su cara y su voz" y a que "nadie les infligiera el mal de arrebatarles a su madre". Yolanda Elisabeth "tenía derecho a cumplir sus sueños, a ver crecer a sus hijos y a parejas que la quisieran", ha remarcado Oltra.



Por todo ello, Oltra ha remarcado la necesidad de que una "sociedad decente y avanzada" salga a la calle a decir "basta" cada vez que haya un asesinato. "Esperemos no tener que volver a vernos en mucho tiempo", ha agregado.



Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha condenado, a las puertas de la sede del Temple, el asesinato de Elche, lo que hace que haya 43 víctimas de la violencia de género en lo que va de año en España, y ha afirmado que todas las administraciones se tienen que "poner a trabajar".



"Y no solo las administraciones, también las instituciones y la sociedad", ha agregado, para afirmar que hay que trabajar "desde la educación y los medios de comunicación". "Tenemos que acabar con esta lacra social inaguantable e insoportable. Y hay que empezar desde la educación", ha insistido. A su entender, "hay que dar un giro para acabar con esta lacra".



En Elche, localidad donde en el barrio de los Palmerales ocurrió el crimen, han secundado el acto de condena el alcalde, Carlos González, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Araceli Poblador, miembros del equipo de Gobierno y de la corporación municipal, acompañados por responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ciudadanos.



SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA



"La violencia de género vuelve a expresar su cara más brutal y más criminal", ha manifestado González después de trasladarle el dolor, las condolencias y la solidaridad de la ciudad a los familiares y amigos de la víctima. "En nuestro país padecemos una epidemia de machismo criminal que acaba con la vida de mujeres inocentes y dejan a multitud de niños y niñas huérfanos", como en este caso, ha denunciado el primer edil, quien ha ratificado el "compromiso institucional de seguir luchando contra la violencia de género".



Por su parte, la subdelegada ha asegurado que las víctimas "necesitan que pongamos voz a su silencio" y ha calificado de "intolerable" que en solo dos semanas se hayan producido dos feminicidios en la provincia.



BÚSQUEDA "SIN DESCANSO"



"Buscamos sin descanso a la persona que ha asesinado a Yolanda. Lo encontraremos, la Policía Nacional está trabajando sin descanso para detenerlo cuanto antes", ha reiterado Poblador. "Se está escondiendo pero lo encontraremos", ha augurado y ha llamado a terminar con la violencia machista "entre toda la sociedad".



Según ha dicho, el Ayuntamiento de Elche ya ha desplegado los recursos y las herramientas necesarias para que la familia de la víctima esté atendida. El niño mayor, que se encuentra en España, ha quedado con la abuela.



En Alicante, el alcalde, Luis Barcala, ha presidido la concentración a la que han asistido representantes de todos los grupos políticos municipales. La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha lamentado el hecho de que "llevamos un diciembre negro, es la tercera vez que salimos a concentrarnos para condenar la violencia machista este mes por casos en Valencia, Torrevieja y ahora en Elche y esperamos que sea la última".



Sánchez ha instado a las víctimas a que "denuncien cualquier tipo de maltrato porque después de un primer indicio siempre llegan más". "Ya son dos familias este mes que se han quedado sin madre porque las han asesinado", ha denunciado la vicealcaldesa. De ahí, la "necesidad de seguir implementando medidas por parte de todas las instituciones para parar la violencia, acoger a las víctimas y perseguir al maltratador", ha concluido.