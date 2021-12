Ocho triunfos locales y dos empates en los últimos diez Valencia-Espanyol

Imagen de archivo de un partido entre Espanyol y Valencia en el estadio de Mestalla. EFE/Manuel Bruque

Valencia, 28 dic (EFE).- El Valencia y el Espanyol despiden el año 2021 en Mestalla, un estadio donde se han registrado ocho victorias locales y dos empates en los últimos diez enfrentamientos.

En la pasada campaña no hubo partido al jugar el equipo catalán en Segunda División, pero desde la campaña 2010-2011 a la 2019-2020, los triunfos correspondientes al Valencia excepto en las ligas 2013-2014 82-2) y la 2018-2019 (0-0).

Además, el Espanyol lleva tres visitas sin marcar en Mestalla, desde que lo hiciera en la derrota por 2-1 de la campaña 2016-2017.

La historia de los encuentros entre ambos equipos es de las más dilatadas desde el comienzo de la competición en la temporada 1928-1929 y ya contempla un total de ochenta encuentros en terreno valencianista.

Esta serie de partidos se ha resuelto con 55 victorias del conjunto valencianista, dieciocho empates y siete triunfos visitantes con 163 tantos obtenidos por los locales y 68 por los forasteros.

La serie contempla como mejores marcadores a favor del Valencia un doble 5-1 en 1980 y 1985, este último en un partido en el que como consecuencia de la huelga de futbolistas no jugaron los habituales.

La victoria más amplia del Espanyol ha sido por 1-3 en dos ocasiones y su último triunfo se remonta a la campaña 2007-2008 por un marcador de 1-2.

El partido más reciente disputado en Mestalla entre ambos conjuntos se disputó en el tramo final de la Liga 2019-2020, el 16 de julio de 2020 y sin público como consecuencia de la pandemia.

El Valencia ganó por 1-0 merced a un gol logrado por Kevin Gameiro en el minuto 17 de juego y alineó a Cillessen, Thierry Correia (Florenzi, m.71), Diakhaby (Gabriel Paulista, m. 77), Hugo Guillamón, Jaume Costa (que vio la roja directa en el minuto 90), Kondogbia, Carlos Soler, Ferran Torres (Cheryshev, m.71), Guedes, Kang In Lee (Coquelin, m.63) y Gameiro (Maxi Gómez, m.77).

Por parte del Espanyol jugaron Diego López, Pipa, Cabrera, Bernardo (Nico, m.85), Didac, Darder (Pol Lozano, m.85), David López, Marc Roca (Melendo, m.64), Embarba, Wu Lei (Vargas, m.85) y Raúl de Tomás (Campuzano, m.70).