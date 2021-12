Nicaragua reporta 217 muertos y 17.507 casos confirmados de covid-19

Vista del área de emergencias del hospital Doctor Fernando Vélez Paíz en Managua (Nicaragua), en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Herrera

Managua, 28 dic (EFE).- La pandemia de la covid-19 suma 217 muertos y 17.507 casos confirmados en Nicaragua desde que fue detectada en el país centroamericano, en marzo de 2020, informó este martes el Ministerio de Salud (Minsa).

Las autoridades nicaragüenses reportaron una nueva víctima fatal a causa de la covid-19 en los últimos 7 días, así como 45 casos confirmados en el mismo lapso, de acuerdo con el informe sanitario presentado en Managua.

El Minsa indicó que “se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas”.

En el informe, el Ministerio de Salud no informó el número de fallecidos que estaban “en seguimiento”, ni por qué fueron citados en el informe de la covid-19 en caso de no haber estado infectados.

Hasta ahora un total de 13.301 nicaragüenses se han recuperado tras haber contraído covid-19, de acuerdo con los datos oficiales.

Según la red de médicos Observatorio Ciudadano Covid-19, al menos 5.964 personas han fallecido en Nicaragua por neumonía y otros síntomas de la pandemia, así como 31.269 casos sospechosos, unas cifras que no reconoce el Gobierno de Nicaragua.

El jueves el Ejecutivo anunció una nueva estrategia para enfrentar la covid-19, que consistía en aplicar vacunas en todas las instituciones estatales, incluyendo aeropuertos, puestos fronterizos y puertos marítimos.

Según el Gobierno de Nicaragua, actualmente ya fue inoculado el 77 % de la población mayor de dos años, no obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ubicó los niveles de vacunación entre el 35,7 % y el 38,6 %, uno de los más bajos de América.

Desde que comenzó la pandemia Nicaragua no ha aplicado medidas restrictivas como parte del combate al coronavirus, lo que le ha valido críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).