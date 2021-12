Moldavia.- Moldavia contempla como una posibilidad "real" su adhesión a la Unión Europea pese a la tensión en la región

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha señalado este lunes que siguen trabajando en las reformas económicas, sociales y políticas para lograr su adhesión a la Unión Europea, pese a la tensión que vive la región.



"Creo que es (una posibilidad) real que Moldavia se una a la Unión Europea. Mucho de ello depende de nosotros. Aunque claro que hay desafíos y peligros externos que pueden retrasar nuestras reformas y mantenernos ocupados en otros asuntos", ha dicho la presidenta moldava en la cadena Pro Tv refiriéndose a la tensa situación que vive la región respecto al conflicto ruso con Ucrania, que asegura que podría afectar al país.



"Hay ciertos peligros en este diálogo. Un diálogo entre la Unión Europea y la Federación rusa es importante. El apoyo de la UE es importante, pero como he dicho, hay miembros que tienen una buena relación con Rusia. Nosotros respetamos la opinión de todos los estados", ha dicho Sandu.



Sobre la Alianza Atlántica, ha reiterado que Moldavia es un país neutral y que, por lo tanto, no existe una iniciativa para entrar a formar parte de la organización: "No somos un peligro militar para nadie. Queremos paz y queremos que se hagan las cosas bien".



Sandu ha informado además de que no asistirá a la cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes que se celebra en San Petersburgo este martes porque no ha recibido una invitación, según recoge RIA Novosti.



Moldavia, que firmó un acuerdo comercial con Rusia en 2014 y que pretende entrar en la Unión Europea, aunque también apunta hacia el Kremlin, ha tenido varios desacuerdos con Rusia entorno a la industria gasística, aunque mantiene buenas relaciones diplomáticas con el Gobierno de Vladimir Putin.



La compañía energética rusa Gazprom y el Gobierno de Moldavia acordaron en octubre extender durante cinco años más el contrato del gas, después de que la empresa amenazara con cortar el suministro al país si este no saldaba una deuda de 600 millones de euros.



El Parlamento de Moldavia aprobó en noviembre una modificación de los presupuestos del año en curso con la finalidad de asignar fondos que salden la deuda con la compañía energética rusa Gazprom, que asciende a casi 600 millones de euros que había provocado amenazas de cortar el suministro al país.



La Comisión Europea había acordado respaldar con 60 millones de euros a Moldavia ante la crisis energética que amenazaba con causar un posible fracaso de las negociaciones con Gazprom, a través de un paquete de ayuda extraordinaria para paliar el alza de los precios de la energía en las poblaciones más vulnerables.



Ante las amenazas de Gazprom de cortar el suministro, el Parlamento moldavo aprobó el inicio de un estado de emergencia nacional de 30 días de duración a petición del Gobierno para paliar la crisis energética que hubiera provocado el fracaso de las negociaciones.