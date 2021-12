Moderna pierde US$98.000M en valor ante caída de 50% de acción

(Bloomberg) -- Moderna Inc. está en su racha de pérdidas más larga en más de dos años, extendiendo a más de 50% su caída desde su máximo récord en agosto.

La caída ha eliminado alrededor de US$98.000 millones del valor de mercado de la compañía desde ese máximo. En medio del impacto de la variante ómicron en el mundo, las acciones de Moderna se han visto presionadas debido a que las píldoras para tratar el coronavirus desarrolladas por Pfizer Inc. y Merck & Co., Inc. recibieron hace poco la autorización de la FDA.

En los últimos seis días, las acciones han caído alrededor de 19%, eliminando casi US$23.000 millones en valor de mercado.

Por supuesto, las acciones de la empresa con sede en Cambridge, Massachusetts, aún registran un alza de 136% en el año hasta el cierre del lunes. Moderna, que se incorporó al S&P 500 en julio, es una de las empresas con mejor desempeño en el índice este año.

Por su parte, Pfizer Inc., otro fabricante de vacunas contra el covid-19, también retrocedía el martes, extendiendo las caídas desde su cierre récord del 16 de diciembre. BioNTech SE se dirige a su racha de pérdidas más larga desde septiembre de 2020.

