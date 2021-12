México.- López Obrador critica la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado este lunes la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna en contra del máximo responsable del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y cinco consejeros electorales más que votaron por suspender el proceso de revocación del mandato del presidente mexicano.



"Ya la Corte emitió un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato y que con eso se cumpla porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Lo demás no lo considero conveniente", ha declarado en rueda de prensa el mandatario mexicano.



"Pienso incluso que sirve para que los consejeros tengan más excusas y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad, pero, desde luego, es un asunto del Poder Legislativo y del Poder Judicial", ha dicho López Obrador, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.



Asimismo, ha señalado que los consejeros electorales "cometieron un error", que tendrían que reconocer porque "se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática", aunque también ha dado un voto de confianza y ha declarado que "en política hay que saber rectificar" y "no caer en la autocomplacencia".



Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna ha defendido en un comunicado, colgado en su perfil oficial de Twitter, que "las acciones judiciales han sido desplegadas en defensa del Órgano legislativo del Congreso", detallando que "la presidencia de la Cámara de Diputados reitera su compromiso con la legalidad e institucionalidad".



Sobre estas acciones judiciales, el presidente de la Cámara justifica su decisión en base al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estipula que hay que denunciar las acciones "ilícitas" de las que se tenga conocimiento.



Gutiérrez Luna ha reiterado que se continuará con el proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "para defender la Ley Federal de Revocación y Mandato" en espera de una resolución definitiva. Asimismo, ha dicho que esta decisión no implica "persecución" o "intimidación" hacia los miembros del INE.



El INE de México acató el 24 de diciembre el dictamen de la SCJN que le obliga a seguir adelante con los preparativos del referéndum sobre la continuidad del mandato del presidente mexicano, a la espera de que se resuelva el litigio abierto por el presupuesto de la institución.



"La determinación comunicada este jueves por la SCJN tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto", subrayó el INE en un comunicado en el que recordó que el 7 de diciembre interpuso un recurso alegando que carecía de fondos suficientes.



El INE "sólo cuenta con 1.503 millones de pesos" (unos 64,3 millones de euros), pero los requisitos organizativos recogidos en la Ley de Revocación de Mandato "suponen una inversión de 3.830 millones de pesos" (163,7 millones de euros), rezaba la nota oficial.



López Obrador, que se vería obligado a abandonar el cargo en caso de perder el referéndum, describió el dictamen de la Suprema Corte de Justicia como "una muy buena decisión", a pesar de que también apuntó que no "concluye el litigio" por ahora.