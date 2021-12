Los protagonistas del año en Haití

La primera dama de Haití, Martine Moise, se despide de su esposo, el presidente Jovenel Moise en Cap-Haitien (Haití), en una fotografía de archivo. EFE/Orlando Barria

Puerto Príncipe, 28 dic (EFE).- El asesinato perpetrado el 7 de julio en Haití contra el presidente, Jovenel Moise, lo convierte en el principal protagonista de 2021 en el país, donde otros personajes públicos han acaparado titulares desde entonces como consecuencia directa del magnicidio.

JOVENEL MOISE

Aunque sea protagonista póstumo, el mandatario ya había sido objeto de mucha atención antes de su muerte a manos de un grupo de mercenarios, casi todos colombianos, que asaltaron su vivienda sin que los agentes responsables de su seguridad opusieran resistencia. Aún hay muchas incógnitas sobre el crimen.

Los meses precedentes al magnicidio fueron convulsos para Moise, con críticas constantes de la oposición, que convocó infinidad de protestas de carácter violento para exigir la dimisión del presidente, que ya en febrero denunció intento de golpe de estado y de acabar con su vida.

MARTINE MOISE

La otra víctima del asalto a la residencia del presidente fue su esposa Martine, que recibió varios tiros durante el ataque y fue trasladada a un hospital de Miami, EE.UU., para recuperarse de la heridas sufridas.

Objetivo de todas la miradas durante el funeral celebrado en Cap-Haitien, la viuda acusó del magnicidio a la oligarquía haitiana en un discurso que se podría considerar su primer paso hacia la carrera política a la que la encaminó el magnicidio de su esposo.

ARIEL HENRY

Ariel Henry, uno de los tres hombres que se disputaban el cargo de primer ministro tras el asesinato de Moise, recibió el apoyo de Estados Unidos para ocupar el sillón, en consonancia con la elección del presidente, que lo había elegido para el puesto del que no llegó a tomar posesión antes del crimen.

Tiene la encomienda de gobernar Haití hasta la celebración de unas elecciones presidenciales que aún se demorarán un año y, para ello, formó un gabinete que incluye a miembros de la oposición y que se enfrenta a múltiples crisis.

CLAUDE JOSEPH

Tomó las riendas del gobierno haitiano nada más producirse la tragedia, dado que ostentaba provisionalmente el cargo de primer ministro, pero el apoyo de Estados Unidos a Henry lo relegó a la Cancillería, que ya encabezaba con Moise, al que le unía una relación personal aparte de política.

Fue destituido del cargo en noviembre, pero antes protagonizó una agria polémica con la vecina República Dominicana a cuenta del llamamiento del presidente dominicano, Luis Abinader, a la actuación de la comunidad internacional en Haití para atajar la crisis que vive el país.

BARBECUE

Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", es el líder del grupo armado más poderoso de Haití, G9 an Fanmi e Alye, que obstaculizó el reparto de ayuda humanitaria tras el terremoto que el 14 de agosto sacudió la península sur de Haití, aunque luego declaró una tregua para permitir el paso de las ONG por su zona de control.

También ha contribuido a una crisis de combustible, impidiendo su suministro como forma de chantajear al Gobierno de Henry, al que acusa de haber formado parte del magnicidio y al que exige que renuncie del cargo de primer ministro.

LEON CHARLES

El exdirector general de la Policía Nacional Léon Charles, no llegó a cumplir un año en el cargo, del cual dimitió el pasado octubre a consecuencia del secuestro de un grupo de misioneros y sus familias, en total 17 norteamericanos.

En su periodo al frente del cuerpo, tuvo que hacer frente a la investigación del asesinato de Moise y a la creciente violencia de las bandas armadas.

CHRISTIAN EMMANUEL SANON

Señalado como el cerebro del plan para matar al presidente Moise, Christian Emmanuel Sanon es un médico que residía en Florida, EE.UU., y fue detenido el 11 de julio, cuatro días después del magnicidio.

Según la investigación, entró en contacto con una empresa de seguridad con base en Estados Unidos para reclutar a los miembros del comando que, supuestamente, perpetró el magnicidio, aunque ha insistido en su inocencia desde que fue detenido.

NAOMI OSAKA

La tenista nativa de Japón Naomi Osaka, de 23 años y haitiana por parte de padre, está clasificada como segunda del mundo y ganó el Abierto de Australia de este año.

Sin embargo, su temporada 2021 ha estado marcada por su decisión de retirarse del Abierto de Francia antes de su partido de segunda ronda y saltarse Wimbledon completo, alegando la necesidad de un descanso por salud mental.

JEAN PHILIPPE BRUN

Por primera vez, la operadora de telecomunicaciones Digicel nombra a un haitiano como director general de la compañía. Jean Philippe Brun, que trabajada como director de operaciones, sustituyó este año a Maarten Boute en la dirección general de la empresa.

Con más de 12 años de experiencia en el sector, es responsable de fortalecer la estrategia general de crecimiento comercial de la compañía.

MICHEL BRYANT

El sacerdote francés Michel Bryant fue secuestrado en abril a las afueras de Puerto Príncipe por la banda armada 400 Mawozo, junto a otros nueve religiosos que fueron poniendo en libertad de forma progresiva.

Durante su cautiverio, el religioso predicó la no violencia a sus captores y tras su puesta en libertad, el 30 de abril, siguió destacando la necesidad de perdonar a quienes te han hecho mal, a pesar de las duras condiciones que vivió a manos de los bandidos, a los que también considera víctimas de la sociedad.