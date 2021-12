Los protagonistas de 2021 en Países Bajos

EFE/EPA/ROBIN UTRECHT/Archivo

La Haya, 28 dic (EFE).- El primer ministro Mark Rutte es protagonista indiscutible del año en Países Bajos: su futuro político pendía de un hilo y su lucha por la supervivencia se convirtió en una novela que captó todas las apuestas; mientras, el asesinato del reportero Pieter R. de Vries a manos del crimen organizado fue el peor golpe para el país este 2021.

MARK RUTTE, UN SUPERVIVIENTE A SUS PROPIOS ESCÁNDALOS

El político liberal empezó el 2021 presentando la dimisión en bloque de su gobierno en un viaje en bicicleta televisado hacia el palacio real, pero Rutte volvió a ganar sin grandes dificultades las elecciones de marzo, las cuartas que gana de forma consecutiva, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Tras los comicios se vio envuelto en una sucesión de escándalos que pusieron al borde del suicidio su carrera política, pero su habilidad de salir siempre ileso de las polémicas le permitió sobrevivir mientras se desgastaba la imagen pública de sus socios, hasta que acabaron cediendo a formar nuevo gobierno con él al frente.

EVA GONZÁLEZ, LA ABOGADA QUE DIO JAQUE MATE A LAS INSTITUCIONES DE PAÍSES BAJOS

La letrada española, que vive en el municipio neerlandés de Eindhoven desde hace 46 años, sacó a la luz el mayor escándalo administrativo y político de Países Bajos: la Agencia Tributaria acusó sin fundamento de fraude fiscal a más de 47.000 padres, lo que los llevó a endeudarse para devolver cantidades ingentes de dinero.

Este escándalo fue la causa de la renuncia del gobierno en enero, y González (Cáceres, 1973) aseguró a Efe que, a pesar de que el escándalo haya tardado seis años en llegar, ella "nunca perdió la esperanza”, y la dimisión demostró que “la democracia funciona”. Este año ha recibido varios galardones en España por esta labor.

WOPKE HOEKSTRA, EL MINISTRO QUE IMPONE AUSTERIDAD EN LA UE

El democristiano de 46 años es conocido como la bandera de la austeridad europea por su constante exigencia de reformas a países del sur europeo, una condición que Países Bajos no está siendo capaz de cumplir con su propia economía y es hoy el único país que aún no ha presentado a Bruselas su plan de reformas para acceder a los fondos europeos de recuperación.

Se espera que Hoekstra forme parte del futuro gobierno, a pesar de haber aparecido en los Papeles de Pandora con una inversión en una empresa buzón en las Islas Vírgenes Británicas. Vendió esas acciones unos días antes de su nombramiento como ministro en 2017, con la bendición de Rutte.

SIGRID KAAG, LIBERAL Y ANTÍDOTO DEL EUROESCEPTICISMO DEL GOBIERNO NEERLANDÉS

Kaag ha roto todas las expectativas electorales, colocando a su partido, el liberal de izquierdas D66, como el segundo más grande del Parlamento, desplazando a la ultraderecha y con un toque proeuropeo, no solo en la económico, sino incluso con la defensa de un ejército europeo unificado.

Ha sido ministra de Comercio Exterior y después de Asuntos Exteriores, y ha pasado gran parte de su carrera en misiones internacionales, algo que le han recriminado los neerlandeses cuando expresó sus aspiraciones de dirigir el gobierno neerlandés, pero eso no le impidió convertirse en 2021 en la mujer más fuerte de la política de Países Bajos.

BJÖRN KUIPERS, UN ÁRBITRO AL FRENTE DE TRES SUPERMERCADOS Y UNA PELUQUERÍA

Aunque es famoso principalmente como árbitro al más alto nivel, el neerlandés Kuipers, de 48 años, tiene una faceta de administrador de empresas, licenciatura que sacó en la Universidad Radboud y que pone en práctica como copropietario de tres supermercados y de una peluquería, y gestionando una fortuna de más de 14 millones de dólares.

El 7 de agosto se jubiló como árbitro profesional en la final de la Supercopa entre el PSV Eindhoven y el Ajax de Ámsterdam, y lo hizo con una subasta de su silbato favorito, que acabó comprando por 4.000 euros el propietario de una tienda de juguetes sexuales Easytoys.

PIETER R. DE VRIES, EL REPORTERO DE INVESTIGACIÓN ASESINADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO

El reportero neerlandés, tiroteado a plena luz del día en Ámsterdam por sicarios del crimen organizado, tenía a sus espaldas un largo historial de crónicas de investigación que le habían ganado el respeto nacional, un largo listado de fuentes, pero también enemigos peligrosos, los mismo que le arrancaron la vida en julio de este año.

Su nombre era (y sigue siendo) familiar entre políticos, periodistas, policías, víctimas y bandas criminales, y sus hazañas ocupan páginas de libros y películas. Pero estaba en la lista negra de Ridouan Taghi, líder de la mafia más temida de Países Bajos y arrestado en 2019 como principal acusado de Marengo, un caso que implica a 17 acusados por asesinatos. De Vries asesoraba al testigo protegido más importante de ese proceso.

PIETER OMTZIGT, EL POLÍTICO QUE IRRITA A RUTTE Y A SU PROPIO PARTIDO

Es el diputado más “debatido” y controvertido de La Haya. Empezó el año como miembro del partido democristiano CDA -del ministro Hoekstra- pero lo termina como diputado independiente, después de que su propio grupo lo intentara boicotear por sus fuertes críticas al Ejecutivo del que son socios. El estrés le ha llevado a pedir una baja por burnout (síndrome del trabajador agotado).

Su nombre apareció en un papel filtrado sobre el diálogo para formar gobierno porque Rutte quería, aparentemente, darle un cargo "en algún lugar" para alejarlo del escaño desde el que ha criticado sus políticas, entre ellas los intentos de ocultar el escándalo de las ayudas a los padres.

Diputado desde 2003, ha impulsado debates sensibles sobre las pensiones, la reforma de la seguridad social, las políticas europeas, los impuestos o la necesidad de reformas del sistema sanitario neerlandés. Ha sido nombrado el Liberal del Año en enero de 2021.

HUGO DE JONGE, EL MINISTRO DE LA COVID-19 Y LOS ZAPATOS MÁS COMENTADOS DEL PAÍS

Un político democristiano de 44 años ha dedicado el 2021 a tratar de convencer a los neerlandeses para respetar las restricciones y evitar nuevas olas de contagios, aunque generalmente con medidas que han llegado tarde, cuando las olas ya se habían disparado, lo que ha levantado las críticas de los expertos y los representantes sanitarios.

Rutte y él forman el dúo de las ruedas de prensa periódicas sobre la covid-19 y su rostro protagoniza memes y pancartas en las protestas contra las restricciones y la vacunación, pero una de las peculiaridades de De Jonge han sido siempre sus zapatos, que atraen con facilidad la atención del público y de las redes sociales por sus colores distintivos.

MAX VERSTAPPEN, EL PRIMER NEERLANDÉS EN GANAR LA FÓRMULA 1

Aunque nació en Bélgica, Verstappen es neerlandés cuando su nombre ocupa portadas con noticias como la del piloto que arrancó a Lewis Hamilton su octavo título en el Gran Premio de Abu Dabi durante una carrera empatada y muy comentada. Países Bajos le debe a este joven de 24 años la primera victoria de un neerlandés en Fórmula 1.

Es hijo de Jos Verstappen, expiloto de Fórmula 1, y su carrera deportiva empezó cuando tenía solo cuatro años, primero practicando karting y después compitiendo en eventos juveniles, hasta que se unió en 2014 al equipo junior de Red Bull, rechazando una oferta de Mercedes, como piloto de competición.

SIFAN HASSAN, UNA TRILOGÍA CON DOS OROS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

La atleta neerlandesa de origen etíope, de 28 años, ganó dos oros olímpicos en Tokio y fue la primera en combinar los 1.500, 5.000 y 10.000 metros en unos juegos olímpicos, completando esa trilogía única con tres medalla, dos de ellas oro. Ha ganado el galardón a La Deportista del Año en Países Bajos.

Su madre la envió en 2008 a Países Bajos y su primera experiencia en un centro de refugiados fue “muy infeliz”, según relató, recordando haber “llorado todos los días porque estaba triste, no podía salir y era como estar en una prisión”. Su acogida en una familia le permitió retomar su sueño de ser atleta, aunque casi deja el deporte para estudiar enfermería.

Imane Rachidi