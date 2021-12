Los protagonistas de 2021 en los países nórdicos

Magdalena Andersson, en una imagen de archivo. EFE/EPA/JOHANNA GERON / POOL

Berlín, 28 dic (EFE).- Desde la nueva primera ministra de Suecia Magdalena Andersson, elegida por el Parlamento dos veces en cinco días tras haber renunciado pocas horas después de ser designada, hasta rostros conocidos como la activista Greta Thunberg o ABBA, que lanzó un nuevo álbum tras 40 años de silencio, una serie de protagonistas de diversas áreas definieron el año 2021 en los países nórdicos:

MAGDALENA ANDERSSON, EL RETO DE GOBERNAR EN SOLITARIO

La economista socialdemócrata, ministra de Finanzas con Stefan Löfven, se convirtió en la primera mujer en gobernar Suecia después de que su compañero de partido renunciase por sorpresa en agosto. Su camino hacia el cargo no fue sencillo, sin embargo, pues dimitió a las pocas horas de ser votada por el Parlamento debido a la salida de un socio del Ejecutivo de coalición -en lo que fue calificado de "el día más extraño en la política sueca"- y tuvo que presentarse a la reelección cinco días más tarde.

Andersson encabeza el primer gobierno socialdemócrata en solitario en década y media, y, además de tener que lidiar con la inestabilidad de su minoría parlamentaria (controla poco más de un cuarto de los escaños) que la obligará a pelear por la aprobación de todos y cada uno de los proyectos de su Ejecutivo, se ha marcado como metas la lucha contra la delincuencia y la discriminación, la transición a una economía verde y el refuerzo del estado del bienestar.

GRETA THUNBERG

El icono global de la lucha contra el cambio climático alcanzó este año la mayoría de edad, y con ella un tono más duro y provocador. Greta Thunberg tuvo un 2021 movido: fue nominada por tercera vez al Premio Nobel de la Paz, habló por segunda vez ante el congreso de EEUU, apareció en la portada de la edición sueca de Vogue y protestó a las puertas de la cumbre del clima COP 26 en Glasgow (Escocia), que calificó de "fracaso" y de "bla, bla, bla".

SANNA MARIN, PRIMERA MINISTRA BAJO LUPA

Desde que hace dos años se convirtiera en la jefa de Gobierno más joven del mundo a los 34 años, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ha atraído el interés de los medios locales e internacionales, que han escrutado con lupa tanto su labor política como su vida personal en busca de escándalos.

En 2021 la prensa la acusó de organizar fiestas en su residencia oficial, de pagar los desayunos de su familia con dinero público y de ir a una discoteca sin su teléfono oficial y tras haber tenido contacto con un positivo por covid, pero hasta ahora nadie ha podido probar que se haya saltado la ley y sigue contando con el respaldo mayoritario de los finlandeses.

ABBA, EL REGRESO

El cuarteto más famoso de Suecia lanzó en noviembre "Voyage", el primer álbum desde su separación en 1982, con el que logró situarse como líder en venta de discos en países como Alemania casi 40 años después de su adiós.

Los fans estarán de enhorabuena también el año que viene, cuando los cuatro suecos se embarcarán en una gira protagonizada por versiones holográficas ("abbatares") que les recrean tal y como eran en los años 70, acompañados por músicos en vivo.

KJELL INGE ROKKE, DE PESCADOR A MILLONARIO

Kjell Inge Rokke volvió a hacerse con el título del hombre más rico de Noruega, con una fortuna de 19.600 millones de kroner (1.958 millones de euros) según la televisión pública noruega.

El multimillonario, que con AKER BP compite contra Equinor en el sector del petróleo, y que en su haber cuenta también con condenas por corrupción, creó este año una nueva empresa para invertir en bitcoin.

CHRIS VOGELZANG, UN PASADO INCÓMODO

El holandés Chris Vogelzang, desde 2019 consejero delegado del Danske Bank, principal banco danés, había llegado al cargo con la tarea de limpiar el nombre de la entidad. Sin embargo, dimitió en abril tras trascender que estaba siendo investigado en Holanda por posibles violaciones de las leyes sobre el lavado de dinero del banco holandés ABN AMRO, donde durante años ocupó un puesto directivo.

Vogelzang defendió su papel en ABN AMRO, pero renunció para no perjudicar aún más al banco danés, que en 2018 admitió que su filial estonia pudo haber sido usada para el lavado de dinero por valor de unos 200.000 millones de euros entre 2007 y 2015.

ANKO VAN DER WERFF,NUEVOS AIRES PARA SAS

El holandés Anko Van der Werff asumió en julio el cargo de presidente y consejero delegado de la aerolínea escandinava Scandinavian Airlines Systems (SAS), controlada por los estados sueco y danés, después del anuncio en abril de su nombramiento.

Van der Werff, hasta entonces presidente de la aerolínea colombiana Avianca, en la que estuvo al frente durante dos años, cuenta además con amplia experiencia en compañías como Air France-KLM, Qatar Airways y Aeroméxico.

CHRISTIAN ERIKSEN, UN PARO CARDÍACO QUE CONMOCIONÓ AL MUNDO

El excentrocampista del Inter de Milán Christian Eriksen perdió el conocimiento en el minuto 42 del Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa, el pasado 13 de junio.

La rápida asistencia médica en el césped permitió reanimarlo, tras un cuarto de hora que se hizo eterno para su mujer y compañeros, que le rodearon para resguardar su intimidad en esos instantes fatídicos. en el que llegó a estar clínicamente muerto durante unos segundos. Volvió a entrenar 173 días después, pero en diciembre el Inter comunicó la rescisión consensuada del contrato, aunque según su representante Eriksen ya tiene dos nuevos pretendientes.

MAGNUS CARLSEN, CAMPEÓN MUNDIAL POR QUINTA VEZ

El ajedrecista noruego revalidó una vez más su título mundial tras derrotar estripitosamente al ruso Ian Nepomniachtchi en Dubai. Lo había conquistado por primera vez en 2013 frente al indio Viswanathan Anand y lo había defendido contra el propio Anand en 2014 y después contra el ruso Sergey Karjakin en 2016 y el estadounidense Fabiano Caruana en 2018.

No obstante, Carlsen, de 31 años, ha insinuado que no volverá a competir en el próximo Mundial, a no ser que su próximo rival sea el iraní Alireza Firouzja, de 18 años, que es considerado el nuevo prodigio del ajedrez-

KIMI RÄIKKÖNEN, EL ADIÓS A LA FÓRMULA UNO

El mundo del motor echará de menos al piloto finlandés de Fórmula Uno Kimi Räikkönen, campeón del mundo en 2007, quien se retiró este año tras casi dos décadas demostrando su innato talento en cinco escuderías distintas (Sauber, McLaren Mercedes, Ferrari, Lotus y Alfa Romeo).

Apodado "Iceman" (el hombre de hielo), Räikkönen sumó durante su extensa carrera 350 grandes premios (el que más de la historia), 21 victorias, 103 podios, un título mundial y dos subcampeonatos, pero más allá de su palmarés será recordado por su genuina personalidad y una honestidad que le granjearon las simpatías de los aficionados.