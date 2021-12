Los protagonistas de 2021 en China

El presidente de China, Xi Jinping en una imagen de archivo. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Pekín, 28 dic (EFE).- El presidente Xi Jinping, la tenista Peng Shuai o el fundador de la empresa inmobiliaria Evergrande, Xu Jiayin son algunos de los personajes que han centrado la actualidad en 2021:

XI JINPING

El presidente chino ha reforzado su posición de liderazgo total en el país asiático en un año en el que encabezó la celebración del 100º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China.

Hace unas semanas el Partido aprobó una resolución histórica que mantenía "de forma decidida la posición central del camarada Xi Jinping", allanando así el camino para ser ratificado en el XX Congreso del próximo año, en el cual podría comenzar un tercer mandato que rompería con la tradición política de las últimas décadas, en las cuales los líderes debían retirarse tras 10 años en el poder.

PENG SHUAI

La tenista Peng Shuai, una de las deportistas más destacadas del país, publicó en noviembre un relato en su Weibo (red social similar a Twitter) en el que relataba un idilio durante años con el ex vice primer ministro, Zhang Gaoli, y un suceso interpretable como un abuso sexual: "¿Por qué me llevaste a tu casa para presionarme a mantener relaciones?" o "Aquella tarde al principio no consentí".

Cualquier mención a la publicación desapareció del Internet chino, donde el tema permanece censurado y, días después, una carta de Peng al presidente de la WTA, Steve Simon, aumentó la preocupación: "No estoy desaparecida. Las acusaciones de abuso sexual no son ciertas. Estoy descansando en casa". Tras la atención mediática internacional que atrajo el caso, Peng ha participado en varios eventos y ha vuelto a negar su acusación original, achacándola a un "malentendido".

WANG YI

Con Xi Jinping compareciendo sólo por vídeo en reuniones internacionales -lleva sin salir de China casi dos años-, su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, se ha convertido en la cara oficial de China en la esfera diplomática.

El canciller se reunió con los talibanes antes de que éstos se hicieran con el poder en Afganistán, sostuvo conversaciones con la nueva Administración estadounidense y representó a China en reuniones como la del G20 en Roma en un año en el que tuvo una agenda más ajetreada de lo habitual.

MENG WANZHOU

Las autoridades de Canadá, donde fue detenida en diciembre de 2018 a petición de Washington, pusieron en libertad el pasado septiembre a la directora financiera del gigante tecnológico Huawei, Meng Wanzhou, después de llegar a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, que acusaba a la empresa de violar las sanciones impuestas a Irán.

El regreso de la hija del fundador de Huawei se celebró como un acontecimiento triunfal y fue un fenómeno viral en las redes sociales chinas, lo cual contrastó con la silenciosa liberación de Michael Spavor y Michael Kovrig, dos canadienses detenidos en China desde diciembre de 2018 a los que Pekín condenó por espionaje en aparente represalia por el arresto de Meng.

XU JIAYIN

El fundador y presidente del endeudado conglomerado inmobiliario Evergrande, que llegó a ser el hombre más rico de China en 2017, se ha visto obligado este año, según los medios chinos, a deshacerse de activos personales por valor de 1.100 millones de dólares para inyectar liquidez en la empresa y mantenerla a flote.

Atrás quedan los días en los que Evergrande, gracias al 'boom' inmobiliario chino y a agresivas políticas de apalancamiento, se expandía a otros sectores como el de servicios sanitarios, el de vehículos eléctricos o incluso el deportivo mientras Xu disfrutaba de un lujoso estilo de vida y se codeaba con las altas esferas del Gobierno, que ahora le dan la espalda.

LEI JUN

Difícilmente le podría haber ido mejor este año al fundador de Xiaomi: su empresa desbancó por primera vez a Apple como el segundo mayor vendedor de teléfonos inteligentes ('smartphones') del mundo y fue retirada de una lista negra del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que unido a la caída en desgracia de su rival y compatriota Huawei le permitió ampliar su cuota de mercado.

Lei Jun, cuyas charlas son vistas en directo por hasta 50 millones de personas en China, es uno de los empresarios más influyentes en el país asiático y tiene grandes ambiciones: en marzo anunció que invertiría unos 10.000 millones de dólares para entrar en el sector de coches eléctricos, los cuales pretende estar ya produciendo en 2024.

TSAI ING-WEN

La presidenta de Taiwán, isla cuya soberanía Pekín reclama, ha debido lidiar este año con incursiones récord en la zona de identificacion aérea (ADIZ), determinada por Taiwán, por parte de las fuerzas aéreas chinas y con amenazas desde Pekín, que ha prometido la "reunificación" con la isla y represalias contra los que "traicionen a la patria".

En respuesta, Tsai intentó aumentar la presencia internacional de Taiwán, fortaleciendo lazos con países como Lituania y recibiendo visitas de eurodiputados y congresistas estadounidenses en la isla, estrategia que ha provocado protestas desde Pekín, que a su vez contraatacó a finales de año con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua, uno de los pocos países que reconocían a Taiwán, de los cuales ya sólo quedan 14.

HU XIJIN

El polémico editor jefe del diario nacionalista Global Times anunció a finales de año su jubilación tras años como una de las caras más visibles del esfuerzo propagandístico chino, sobre todo en su recta final, cuando su cuenta fue una de las que publicaron los vídeos que mostraban a la tenista Peng Shuai haciendo vida normal.

Hu, muy activo en Twitter defendiendo las decisiones del Gobierno chino y peleándose con figuras políticas críticas con el país, se jubilará a los 61 años dejando tras de sí un estilo agresivo que en general ha abrazado la diplomacia china, muchos de cuyos representantes han abandonado el bajo perfil que mantuvieron durante años.

SU BINGTIAN

Pese a no haber logrado medalla, el atleta Su Bingtian se convirtió en el asiático más rápido de la historia al correr los 100 metros en 9,83 segundos en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados este año, desafiando así teorías formuladas por los propios científicos chinos según las cuales los atletas asiáticos tenían un hándicap biológico en las carreras de velocidad.

Tras su hazaña, Su Bingtian, de 32 años, aprovechó la fama y se convirtió en embajador de marcas chinas como Xiaomi.

LI TIE

El seleccionador chino de fútbol, Li Tie, dimitió este diciembre tras unos malos resultados en la fase de clasificación para el Mundial de Catar que dejaron una vez más a la selección china virtualmente sin opciones de clasificación.

Li, criticado por su actitud desafiante en ruedas de prensa, fue señalado por los aficionados por no alinear jugadores naturalizados como Elkeson y por desperdiciar jugadores como el delantero del Espanyol Wu Lei. Otros hinchas lo apoyaron por su estatus en el fútbol chino: disputó el único Mundial en el que ha participado China, el de 2002, desde el cual la selección china ha cosechado malos resultados pese a los planes oficiales para mejorar el nivel futbolístico chino.