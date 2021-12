Los nuevos casos de covid siguen al alza en Cuba, aunque desde niveles bajos

Varias personas disfrutan de un día de playa en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/ Yander Zamora

La Habana, 28 dic (EFE).- Cuba marcó este martes su cuarto día consecutivo con más de un centenar de nuevos casos de covid-19, barrera que no se rebasaba desde el 6 de diciembre, y con los positivos en ascenso aunque desde niveles bajos.

Según el parte epidemiológico diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap), en las 24 horas previas se identificaron 145 nuevas infecciones de covid-19, tras los 128 del lunes, los 122 del domingo y los 125 del sábado. No se registró ninguna muerte ligada al coronavirus.

El país suma de esta forma un total de 965.002 pacientes diagnosticados con la enfermedad y 8.321 muertes desde que se registró el primer caso de la pandemia en la isla, en marzo de 2020.

El numero de casos activos se ha elevado considerablemente en los últimos días y actualmente suman 623, aunque se mantienen estables por el momento las cifras de graves (8) y críticos (3).

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió recientemente que era preciso mostrar "sabiduría y prudencia" para mantener los actuales "buenos números de la pandemia".

La provincia occidental de La Habana, la más poblada, volvió a encabezar la lista de provincias más afectadas, con 39 nuevos positivos, seguida por la occidental de Pinar del Río, con 32 casos.

La tasa de letalidad en Cuba es del 0,86 % frente al promedio global del 1,93 % y el 2,36 % de media registrado en el continente americano, según cifras facilitadas por el Ministerio de Salud.

La situación epidemiológica ha mejorado en Cuba de forma sostenida desde julio y agosto, cuando se llegaron a registrar más de 9.000 contagios diarios y cerca de un centenar de muertes al día. No obstante, la media de infecciones en siete días ha repuntado en las últimas jornadas.

En Cuba, unos 9,6 millones de personas -el 85 % de sus 11,2 millones de habitantes- ha completado ya la pauta de vacunación con alguna de las tres fórmulas nacionales contra el coronavirus: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

Además, más de un millón de personas ha recibido ya una dosis de refuerzo, aseguró este lunes Díaz-Canel.

Cuba no integra el mecanismo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países de bajos y medios ingresos accedan a las vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional.