El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una fotografía de archivo. EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 28 dic (EFE).- Tras años de crisis política e institucional en Venezuela, 2021 tuvo como protagonista la consolidación del chavismo con Nicolás Maduro al frente y, como antítesis, al empresario colombiano Alex Saab, considerado su testaferro, quien fue extraditado de Cabo Verde -donde estaba preso- a EE.UU., donde afronta un proceso judicial por blanqueo de dinero.

A continuación, los diez protagonistas del año en Venezuela:

NICOLÁS MADURO

La realidad política del país pivotó más que en los últimos años alrededor del mandatario. Tanto es así, que tras arrasar el chavismo en las elecciones regionales, se atrevió a dar un impulso a su propaganda con la creación de Superbigote, un superhéroe basado en su figura que aborda los problemas de Venezuela a ritmo de salsa.

Mientras la miniserie es transmitida una y otra vez por televisión, los venezolanos todavía tienen que ir a buscar agua porque no la reciben por tubería de forma constante, sufren apagones, se quedan sin internet o sin teléfono, lo que hace que el epicentro de la política venezolana no resulte tan divertida para los ciudadanos.

ALEX SAAB

El gran nombre propio de Venezuela en 2021 sin abrir la boca. El empresario colombiano, considerado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue extraditado desde Cabo Verde a EEUU para ser juzgado por lavado de dinero, lo cual ha hecho tambalear los cimientos del poder en Caracas.

Su juicio ya está en marcha y muchos son los que están pendientes de las palabras que pronuncie ante el juez, temerosos de que pueda desatar un huracán o esperanzados de que haga tambalear al mandatario, en función del lado de la trinchera política desde el que se observe.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

El doctor de los pobres, como es conocido en el país, se convirtió en el primer beato de Venezuela en abril pasado en una ceremonia marcada y limitada por la pandemia.

La ceremonia formalizó una realidad social, ya que los venezolanos le habían elevado a los altares y confían en que este médico fallecido en 1919 les cure desde el más allá.

FREDDY SUPERLANO

Ningún opositor había tenido tanto protagonismo desde que en 2019 saltara a la palestra Juan Guaidó. Freddy Superlano pasó de ser uno más a estar en boca de todos, tras ganar las elecciones regionales en el estado Barinas, cuna de Hugo Chávez, frente al hermano del fallecido presidente, Argenis, por un estrecho margen.

Pero esa victoria incomodó tanto al oficialismo, que se las ingenió para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara repetir los comicios en la región, bastión del chavismo, y dejara fuera de juego al incómodo Superlano. El inconveniente quedó zanjado con la inhabilitación inmediata del opositor.

EL EMPRENDEDOR

El gran protagonista de la vida económica y social en Venezuela ha sido sin duda el emprendedor, una figura a la que se han acogido los ciudadanos para sacar adelante sus cuentas y subsistir en un país en que la informalidad ha arrasado el mundo laboral y vender cualquier producto es lo que permite sobrevivir.

Desde "el rebusque", como se conoce popularmente, a tiendas consolidadas o la reventa de productos importados, los venezolanos buscan la manera de salir adelante con pequeños negocios que se han convertido en protagonistas de sus vidas.

JULIO BORGES

Este opositor, que se ha distanciado notablemente de Juan Guaidó, ha propuesto que los activos del país caribeño que se encuentran en el exterior sean transferidos a un fideicomiso para protegerlos de la voracidad de la corrupción. Su propuesta llegó luego de que el Gobierno colombiano decidiera someter a la compañía Monómeros Colombo Venezolanos a la "máxima vigilancia".

Su distancia de Guaidó en un asunto fundamental para la gestión económica le ha llevado a dejar de lado la llamada "presidencia interina" que el opositor dice liderar.

EL BILLETE DE UN MILLÓN

La locura hiperinflacionaria ha devorado, moneda tras moneda, el bolsillo de los venezolanos. En marzo, el Gobierno lanzó este billete que se convirtió en el único denominado en bolívares que tenía algo de circulación en un país dolarizado y en el que se convirtió en protagonista de los pequeños pagos.

Su vida ha tenido un giro inesperado con la última reconversión monetaria vivida el pasado 1 de octubre, que eliminó seis ceros a la moneda y lo convirtió, por tanto, en un billete de un bolívar digital, el nuevo nombre de la moneda.

JULIO MAYORA

Su medalla de plata en la halterofilia de los Juegos Olímpicos en menos de 73 kg se convirtió en una de las grandes alegrías para el deporte en un país modesto en esas lides. Su salto, frente al público nada más lograr su presea se convirtió en una de las fotos de Tokio 2020.

A su lado, tocó la gloria Keydomar Vallenilla, quien obtuvo la misma presea en la categoría de 96 kg. Ambos le dieron a la delegación venezolana dos grandes alegrías en la cita olímpica.

JOSÉ PÉKERMAN

Noviembre les dio una pequeña alegría a los seguidores del balompié venezolano. Tras décadas de decepciones, el prestigioso entrenador argentino se convirtió en seleccionador de la Vinotinto y asumió el reto de llevar al equipo a su primer mundial en 2026.

Tras dirigir a Colombia y llevarla a sus mejores resultados, llega a una selección que vive su enésima tormenta tras la salida de su predecesor, el portugués José Peseiro, quien renunció al cargo tras más de un año de impago de sueldo.

YULIMAR ROJAS

Tres saltos, un país conteniendo el aire, y una distancia de 15,67 le llevaron a marcar un nuevo récord mundial en Tokio 2020. No solo entró en la historia del atletismo, sino que además le dio a Venezuela su única medalla de oro en la cita.

Con el techo como límite, Rojas es la gran protagonista del deporte venezolano en 2021.