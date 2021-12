Los diez protagonistas del año en Irán

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Teherán, 28 dic (EFE).- La elección de Ebrahim Raisí como presidente del país supone el regreso del ala más dura del régimen al poder en Teherán, algo que ya quedó patente en la reanudación de las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear de 2015, que continúan sin que se haya logrado un acuerdo hasta ahora.

UN ULTRACONSERVADOR EN EL PODER

El ultraconservador Ebrahim Raisí llegó al poder en las elecciones de junio marcadas por la baja participación y el veto del régimen iraní a los candidatos moderados, por lo que la elección del exjefe del Poder Judicial no supuso ninguna sorpresa.

Raisí siempre ha ostentado altos cargos en el sistema de la República Islámica, en su mayoría de supervisión del correcto cumplimiento de las estrictas normativas del país, y es una de las figuras con más posibilidades de suceder al líder supremo, Alí Jameneí.

UN NEGOCIADOR NUCLEAR DURO

Ali Bagheri Kani ha sido el elegido por Raisí como el negociador nuclear de Irán en las negociaciones para tratar de salvar el acuerdo de 2015, que se reanudaron el noviembre tras los comicios iraníes.

Bagheri ha expresado su rechazo al pacto logrado por la anterior administración iraní en numerosas ocasiones. Ahora subraya que Estados Unidos debe levantar las sanciones impuestas desde 2018 para que su país vuelva al pacto nuclear.

UNA REHÉN

El caso de la británica-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe, detenida en Teherán desde 2016 por supuesto espionaje, sigue enfrentado a Londres y Teherán.

Los esfuerzos diplomáticos no han dado frutos aún, ni siquiera con una huelga de hambre protagonizada por el marido de la británica-iraní. La familia de Nazanin sostiene que las autoridades iraníes afirman que su detención se debe a una deuda pendiente del Reino Unido con Irán, cifrada en 400 millones de libras (468 millones de euros).

LA COVID

El virus del coronavirus continuó haciendo estragos en la vida de los iraníes. El líder supremo, Alí Jameneí, rechazó la importación de vacunas de países occidentales y apostó por el uso de sueros locales, que finalmente no están dando resultados.

Esa política provocó un lento inicio de la campaña de vacunación, que cogió ritmo una vez que Irán comenzó a importar vacunas de China. A día de hoy 51.000.000 de los 80.000.000 millones de iraníes han recibido la pauta completa.

UN NUEVO BANQUERO CENTRAL

Ali Salehabadi fue el elegido por el nuevo presidente Ebrahim Raisí para llevar las riendas del Banco Central de Irán. Nacido un año antes de la Revolución Islámica de 1979, Salehabadi es un ejemplo del cambio generacional que está experimentando en el país persa.

El Banco Central de Irán juega un papel fundamental en la “guerra económica” que libra Teherán contra Estados Unidos. Las sanciones estadounidenses dificultan las operaciones financieras iraníes y parte del trabajo de Salehabadi consiste en gestionar esas dificultades, especialmente las reservas en moneda extranjera.

EL GESTOR DEL PETRÓLEO

Javad Owji tomó posesión de su cargo como ministro de Petróleo con la difícil misión de aumentar las exportaciones del principal recurso económico de Irán.

Las exportaciones iraníes han caído de los casi tres millones de barriles diarios de 2018, año en que Estados Unidos impuso sanciones de nuevo contra Teherán, a los 600.000 estimados en la actualidad. En 2022, Owji aumentar las ventas de crudo hasta los 1,2 millones de barriles diarios.

UNA RARA DISCULPA DE UN MINISTRO

El ministro de Energía iraní, Ali Akbar Mehrabian, protagonizó una rara disculpa del Gobierno a la población por los cortes de energía y la falta de agua que sufre el país persa.

“Pido perdón a todos nuestros queridos agricultores, siento vergüenza por no poder suministrar el agua necesaria para los cultivos”, afirmó Mehrabian. Irán sufre su peor sequía en 50 años, lo que ha provocado fuertes protestas.

UNA GUARDAMETA CUESTIONADA POR SU GÉNERO

La guardameta iraní Zohreh Koudaei fue la protagonista de una agria polémica cuando la Asociación de Fútbol de Jordania (AFJ) la acusó de ser un hombre después de su selección perdiese un partido de clasificación para la Copa Asiática Femenina contra el conjunto persa en la tanda de penaltis.

Como respuesta a las acusaciones, Teherán llenó sus calles con carteles en defensa de Koudaei con la palabra “heroína”. "Soy una mujer. Esto es acoso por parte de Jordania", dijo la jugadora al diario Tehran Times.

UN ORO CONTRA ESTADOS UNIDOS

El luchador Hassan Yazdani vio como su rostro adornó las principales calles de Teherán tras su victoria sobre el estadounidense David Taylor en el Mundial de Lucha de 2021 celebrado en Oslo en octubre.

Tras tres derrotas consecutivas de Yazdani ante Taylor, el iraní se impuso al estadounidense y se alzó con el oro en la categoría de estilo libre de 86 kilos, para regocijo de su país.

LA AFICIONADA AL FÚTBOL Las anónimas aficionadas al fútbol no pudieron volver de nuevo a los estadios ante las dificultades que impusieron las autoridades para ello.

En septiembre se anunció que se permitiría la presencia de féminas entre el público del duelo entre Irán y Corea del Sur, clasificatorio para el Mundial de Catar de 2022 en septiembre, pero la decisión fuese revocada más tarde.