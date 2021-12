Los diez protagonistas del año en Florida

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 28 dic (EFE).- Los artistas cubanos de dentro y fuera de la isla que se unieron en 2021 para crear "Patria y vida", un canto a la libertad y el cambio en Cuba, no podían imaginar que su canción animaría las protestas callejeras contra el régimen cubano más nutridas en 60 años ni los premios que les depararía.

ARTISTAS DE "PATRIA Y VIDA": COMPROMISO Y ÉXITO

Los cantantes cubanos Yotuel Romero, Descemer Bueno, Alexander Delgado, Randy Malcom, "El Funky" y "El Osorbo", residentes en Miami, salvo los dos últimos, lograron con la canción "Patria y vida" no solo movilizar a los partidarios de un cambio en Cuba sino el reconocimiento artístico.

Definida por Romero como la "banda sonora" de las protestas del 11 de julio en la isla, "Patria y vida" acumula 10 millones de visualizaciones, ganó dos Grammy latinos, incluido el de Canción del Año, y fue incluida por la revista Rolling Stone en la lista de las 50 mejores canciones del año.

EL PRESUNTO TESTAFERRO DE MADURO ANTE LA JUSTICIA EN MIAMI

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue extraditado en octubre desde Cabo Verde a Estados Unidos y está pendiente de un juicio en Miami por conspiración para lavar dinero.

Saab se declaró no culpable de este delito penado con hasta 20 años de cárcel y todavía tiene la oportunidad de colaborar con la Fiscalía para brindar información a cambio de una pena reducida.

DESANTIS BUSCA LA REELECCIÓN COMO GOBERNADOR A COSTA DE BIDEN

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció oficialmente en noviembre que competirá por la reelección en 2022, pero sin dar señales de sí, como aseguran medios y analistas, buscará ser candidato presidencial en 2024.

Apadrinado por Donald Trump para la gobernación, DeSantis, que ha aprovechado el control republicano de las dos cámaras del Congreso floridano para poner en vigor algunas de las leyes más conservadoras del país, no deja pasar oportunidad para criticar públicamente al presidente Joseph Biden y hasta ha demandado a su Gobierno ante la justicia por algunas de sus políticas.

TIGER WOODS VUELVE A LA COMPETICIÓN CON SU HIJO

El golfista profesional Tiger Woods regresó en diciembre a la competición tras el grave accidente automovilístico que sufrió en California en febrero y lo hizo junto a su hijo Charlie, de 12 años, en el PNC Championship, en Orlando (centro de Florida).

Los Woods quedaron segundos, por detrás de John Daly y su hijo, llamado igual, en este torneo de dos días en el que se le vio al ganador de 15 "majors", tres menos que Jack Nicklaus todavía con problemas en la pierna derecha por el accidente.

MADELINE PUMARIEGA, UNA MUJER AL FRENTE DE LA MAYOR UNIVERSIDAD DE EEUU

La cubano-estadounidense Madeline Pumariega asumió oficialmente en diciembre la Presidencia del Miami Dade College (MDC) y se convirtió así en la primera mujer en liderar la universidad con más alumnos de todo el país, cuyos graduados son en un 83 % hispanos.

Pumariega también fue en su día la primera mujer y la primera hispana en dirigir el Sistema de Universidades de Florida (FCS), con 28 de estos centros académicos y uno 800.000 estudiantes.

TOM BRADY, ÚNICO E IRREPETIBLE TAMBIÉN CON LOS BUCCANNERS

El 20 de diciembre Tom Brady, pasador del equipo de fútbol americano de Florida Tampa Bay Buccaneers, se convirtió en el único jugador de la NFL con 15 invitaciones al Juego de Estrellas (Pro Bowl) al anunciarse su llamado a la edición de 2022.

Brady, ganador de siete anillos de Super Bowl, dejó atrás en 14 nominaciones a cuatro leyendas que son parte del Salón de la Fama: el ala cerrada Tony González, el pasador Peyton Manning, el liniero ofensivo Bruce Matthews y el liniero defensivo Merlin Olsen.

GLORIA ESTEFAN ROMPE EL SILENCIO

La cantante de origen cubano Gloria Estefan reveló en septiembre que cuando tenía 9 años de edad fue abusada sexualmente por un familiar, algo conocido hasta entonces solo por algunos miembros de su familia.

"Él estaba en una posición poderosa, porque mi mamá me puso en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle a ella que yo era muy talentosa y que yo necesitaba que me prestaran atención especial", relató en un programa en streaming la ganadora de tres premios Grammy.

MOISHE MANÁ, EL "DUEÑO" DEL DOWNTOWN MIAMI

El empresario Moishe Mana, propietario de la mayor cantidad de edificios en el Downtown de Miami, por un valor total superior a los 1.000 millones de dólares, pagó 25,4 millones de dólares en diciembre por tres propiedades más en la zona para construir en ellos un centro tecnológico y cultural.

Mana, un israelí que emigró a EE.UU. en los años 80 y a partir de un negocio de mudanzas creó un imperio empresarial, impulsó este año la celebración de la conferencia Bitcoin 2021 en Miami, a la que asistieron más de 50.000 personas.

BECKHAM Y LOS HERMANOS MAS SE HACEN CON LA MAYORÍA DEL INTER MIAMI

El exfutbolista británico David Beckham y los hermanos cubano-estadounidenses Jorge y José Mas se volvieron en septiembre los propietarios mayoritarios del Inter Miami CF, club de la liga profesional de fútbol (MLS) de EE.UU.

El Inter Miami CF, que debutó en la liga en 2020 y desde 2021 tiiene a Phil Neville como entrenador, anunció al mismo tiempo a su primer patrocinador, la compañía de criptomonedas XBTO, cuyo logo figurará en las camisetas de los jugadores.

LOS SEMINOLAS A LAS VEGAS

La tribu Seminola de Florida, propietaria de la marca de hostelería y juegos de azar Hard Rock International, anunció un acuerdo para asumir las operaciones del complejo hotelero The Mirage Hotel and Casino de Las Vegas, donde quiere construir un hotel con forma de guitarra como el que tiene en las afueras de Miami.

La empresa con sede en el condado Broward, en Florida, pagará a MGM Resorts International 1.075 millones de dólares en efectivo por los activos para operar The Mirage Hotel and Casino.