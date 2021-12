Los diez protagonistas del año en Bolivia

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, en una fotografía de archivo. EFE/Joédson Alves

La Paz, 28 dic (EFE).- Dos expresidentes, Jeanine Áñez, en prisión, y Evo Morales, más activo que nunca en política; el mandatario Luis Arce, empeñado en lograr la recuperación económica del país, y el internacional Marcelo Martins Moreno, máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, son algunos de los protagonistas que tuvo Bolivia este año.

Éstas fueron las personas e instituciones que dieron de qué hablar en el año que termina:

LA EXPRESIDENTA ENCARCELADA

Candidata al premio Sájarov 2021, Jeanine Áñez se considera una "presa política" desde su detención y encarcelamiento en marzo de este año a instancias de una denuncia del oficialismo, que desconoce la legalidad de la transición que le llevó a la Presidencia interina en 2019 y considera que hubo un "golpe de Estado".

Con una decena de procesos encima, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades en trámite, la exmandataria y su familia han denunciado varias veces que sus derechos están siendo vulnerados en prisión y ha sufrido varias crisis de salud, situaciones que el Gobierno de Luis Arce suele negar o matizar.

EL EXMANDATARIO OMNIPRESENTE

Evo Morales ya no es presidente de Bolivia, pero es quien ha marcado el ritmo a los militantes de su partido, el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), en asuntos como los procesos contra opositores por la crisis de 2019, o la reciente huelga que obligó a anular una ley, ante lo cual el exgobernante instruyó una masiva marcha por el Altiplano hacia La Paz para mostrar la fuerza del oficialismo.

El presidente del MAS insistió varias veces este año, entre ellas en una entrevista con Efe, en que su salida de la Presidencia en 2019 fue por un "golpe de Estado". El exmandatario tiene además un mayor alcance que Luis Arce en las redes sociales, donde suele reaccionar de inmediato a temas locales e internacionales, un ámbito en el que también estuvo muy activo con viajes para reuniones políticas en México, Argentina, Perú, Venezuela y Cuba, entre otros.

EL LÍDER INDÍGENA INCANSABLE

El nombre de Marcial Fabricano sonó de nuevo en Bolivia cuando este histórico dirigente de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana volvió a liderar entre agosto y septiembre de este año una marcha como la que puso en el mapa por primera vez a estas etnias en los años 1990, aunque en esta ocasión la movilización fue del noreste al oriente y las demandas fueron el respeto por sus tierras y forma de vida al sentirse amenazados por las "invasiones territoriales" en sus zonas.

Aunque la marcha indígena fue ignorada por el Gobierno nacional, Fabricano valoró que los movilizados lograsen conformar un Parlamento Indígena de tierras bajas, como se conoce a las zonas del oriente, la Amazonía y el Chaco bolivianos, como una instancia que tomará la representación de estas poblaciones para continuar la defensa de sus derechos.

LOS COCALEROS QUE VENCIERON AL PODER

Los cocaleros afiliados a la privada Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz vivieron días de violencia entre septiembre y octubre por un conflicto interno por la presidencia de esa entidad, cuya sede y mercado legal fueron tomados por una facción señalada como afín al MAS con apoyo de la Policía, que permaneció durante varias semanas vigilando el lugar y repeliendo con gases lacrimógenos los intentos de retoma de los otros grupos.

El 4 de octubre, miles de productores de hojas de coca llegaron a La Paz desde las provincias productoras de la planta y finalmente pudieron retomar la sede y el mercado al grito de "sí se pudo", emocionados incluso hasta las lágrimas tras el repliegue de la Policía y del grupo identificado como afín al oficialismo, que negó tener aval gubernamental pese a que dos ministros les expresaron su apoyo públicamente.

EL PRESIDENTE ECONOMISTA

Una de las ofertas electorales de Luis Arce fue lograr la recuperación de una economía duramente golpeada por la pandemia de la covid-19 y, según el presidente, también por una mala gestión del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Una promesa que se va cumpliendo y se refleja en el crecimiento de 9,36 % al primer semestre del año, en parte por las medidas tomadas por el economista y también por la reactivación de los mercados internacionales.

Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales en 12 de sus 14 años en la Presidencia, es identificado por el oficialismo como el "padre del milagro económico" por el que Bolivia logró un crecimiento inusitado entre 2006 y 2014, y ha prometido recientemente que el país volverá a ser la "primera economía" de la región.

EL VICEMINISTRO COMPROMETIDO

Benjamín Blanco, el viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, ha destacado por un trabajo muy activo ya sea en la organización de certámenes e iniciativas para promover productos bolivianos no tradicionales como el cacao, el café, la chía o el vino, o en la búsqueda de vacunas contra la covid-19 para el país.

El funcionario ha sido parte de la campaña iniciada por la Cancillería boliviana en pos de la liberación de patentes de vacunas y medicamentos contra la covid-19 para un acceso equitativo a los fármacos.

UN PILAR EN CRECIMIENTO

El sector agroindustrial boliviano ha sido uno de los que más contribuyó a la reactivación de la economía nacional y gracias a ese empuje, posible también por la recuperación de los mercados internacionales, las exportaciones no tradicionales, sobre todo de soya, son las segundas en participación en el total de las ventas al exterior, desplazando al tercer puesto a los hidrocarburos, que fueron hasta hace unos años el principal sustento económico del país.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) destacó que es la primera vez en 16 años que el sector supera el nivel de exportaciones de los hidrocarburos con un 18 % de aporte al Producto Interior Bruto (PIB).

EL ARIETE DE BOLIVIA

Marcelo Martins Moreno, goleador histórico de la selección boliviana, destacó este año como el puntal de la Verde en las eliminatorias sudamericanas de Catar 2022, en las que es actualmente el máximo artillero con nueve dianas, dos más que el astro brasileño Neymar y tres más que el argentino Lionel Messi.

El 'Matador' también fue noticia por sus duras críticas a la Conmebol por los contagios de la covid-19 durante la Copa América celebrada en Brasil, donde incluso él mismo enfermó. El mensaje le valió una multa de 20.000 dólares y la suspensión por un partido en ese certamen.

LA DIRIGENTE CAMPEONA

Jenny Montaño se convirtió en la primera mujer presidenta de un club en coronarse campeona en la liga boliviana junto al Independiente Petrolero de Sucre, una hazaña que no es menor, pues el equipo era uno de los dos recién ascendidos a la División Profesional y se hizo del título 2021.

La dirigente aplicó mano dura cuando la situación así lo requirió, como cuando al inicio del torneo los jugadores del primer plantel se negaron a disputar un partido en su intento de sumarse a una huelga convocada por el gremio de futbolistas de Bolivia. Montaño encaró entonces a los futbolistas en plena cancha e incluso advirtió con rescindir contratos si mantenían esa actitud.

EL ATLETA DE ORO

Con 18 años, el fondista David Ninavia dio a Bolivia una de sus escasas alegrías deportivas internacionales este año al lograr la única medalla de oro para el país en los Juegos Panamericanos Junior en Cali.

El joven se impuso en la prueba de 5.000 metros, batiendo una marca nacional, y pudo obtener una medalla de plata en los 10.000 metros, pero la perdió al ser descalificado por usar zapatillas no reglamentarias en esa competencia.