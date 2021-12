Los diez protagonistas del año 2021 en Europa Central

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Viena, 28 dic (EFE).- La actualidad de Europa Central estuvo marcada en 2021 por una serie de cambios al frente de varios gobiernos, además de espectaculares e inesperados éxitos deportivos.

Estos son los protagonistas de Europa Central.

Sebastian Kurz: CAE EL NIÑO PRODIGIO DE LA DERECHA

A sus 35 años es el más joven doble exprimer ministro en la historia de Austria. Durante años fue la esperanza de la derecha austríaca y europea, con un discurso duro con la migración, pero una retórica impecable y amable.

Sin embargo, cayó este año en medio de un enorme escándalo de corrupción en su partido, el ÖVP popular. Tras su inicial dimisión como jefe de Gobierno en octubre, anunció semanas más tarde su retirada definitiva de la vida política.

Karl Nehammer: UN MILITAR PARA ESTABILIZAR AUSTRIA

Fue durante años un fiel aliado del dimitido exjefe de Gobierno Sebastian Kurz y desde 2020 ministro del Interior, siempre con un discurso duro y firme frente a la migración.

Ahora, este exsoldado profesional tiene la difícil tarea de estabilizar el gobierno de coalición austríaco con los Verdes ecologistas tras la caótica salida de Kurz. Su principal tarea es sacar a su país de la pandemia tras una durísima cuarta ola.

Viktor Orbán: DOCE AÑOS DOMINANDO HUNGRÍA

Está en el poder desde 2010 con mayoría absoluta y ahora incluso de dos tercios. Por primera vez ve en el horizonte un rival con ciertas posibilidades que podría acabar con su hegemonía en las próximas elecciones generales. Para dividir al país y fortalecer su posición ante sus propios seguidores, Viktor Orbán no paró en 2021 de provocar y criticar a la Unión Europea y a sus instituciones.

Muestra de ello fue polémica ley que relaciona la pedofilia con la homosexualidad. Sin embargo, en 2021 no logró una de sus grandes metas: unificar la derecha europea en un nuevo grupo en el Parlamento Europeo, tras verse obligado a abandonar el Partido Popular Europeo.

Peter Marki-Zay: UN CONSERVADOR QUE DESAFÍA A ORBÁN

Después de un largo proceso de selección, la oposición húngara, desde la extrema derecha hasta la izquierda, eligió a su candidato para las elecciones generales de 2022.

Péter Marki-Zay es un conservador declarado, cristiano devoto, padre de siete hijos y exitoso alcalde de la ciudad de Hódmezovásárhely. Su gran reto será romper en las elecciones generales, que se celebrarán en abril o mayo próximo, la mayoría absoluta del ultraderechista Viktor Orban.

Petr Fiala: EL CONSERVADOR QUE VENCIÓ AL POPULISTA BABIS

Este politólogo de 57 años fue el ganador de las elecciones de octubre pasado, al frente de una coalición de cinco partidos, del centro y la izquierda del espectro político.

Gracias a su disciplina y perseverancia, Fiala ha logrado mantener a flote la variopinta coalición que acaba de iniciar su trabajo al frente del Gobierno, poniendo así fin a ocho años de dominio político del controvertido magnate populista Andrej Babis.

Katalin Novák: UNA FIEL A ORBÁN EN LA PRESIDENCIA

Muy cercana y leal al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la actual ministra de la Familia, de 45 años, será con toda probabilidad la primera presidenta de la República de Hungría. El propio Orbán anunció que el partido gobernante Fidesz, que cuenta con mayoría de dos tercios, apoya su candidatura.

La Presidencia de Hungría se elige mediante voto parlamentario, por lo que su victoria está garantizada. En caso de una victoria de la oposición en los comicios generales de 2022, Novak jugará un importante rol para seguir defendiendo las políticas de su partido.

Katalin Karikó: LA HEROÍNA CONTRA EL CORONAVIRUS

La bioquímica húngara Katalin Karikó, de 66 años, se ha convertido en una de las heroínas de la lucha contra el coronavirus con sus investigaciones, empezadas ya hace décadas, sobre las vacunas de ARNm, en las que se basan los fármacos de Pfizer/BioNTech y Moderna.

A pesar de no haber recibido el premio Nobel, que muchos esperaban para este año, Karikó fue condecorada en numerosos países y universidades y la revista Time la eligió con otros tres investigadores como "Los héroes del año".

Patrick Schick: UN PICHICHI SORPRESA EN LA EUROCOPA

El delantero del Bayern Leverkusen, de 25 años, atraviesa un momento dulce de su trayectoria, tras llegar este año a cuartos de final con su selección en la Eurocopa 2020, donde fue máximo anotador, con cinco goles, junto con el gran Cristiano Ronaldo.

Schick, que acaba de ser padre por segunda vez, ha sido uno de los pilares del Leverkusen en la primera fase de la temporada 2020-21, en la que ya lleva 16 dianas en 14 encuentros.

David Alaba: UNA ESTRELLA AUSTRÍACA EN EL REAL MADRID

Hijo de padre nigeriano y de madre filipina, el vienés David Alaba es el mejor futbolista austríaco de la última década. Tras 13 años en el Bayern Múnich, el defensa de 29 años fue fichado este año por el Real Madrid, donde es el referente en la retaguardia.

Tras una exitosa Eurocopa, donde llevó a su selección a los octavos de final, Alaba fue elegido en diciembre por octava vez futbolista austríaco del año.

Anna Kiesenhofer: UNA MATEMÁTICA A PEDALES EN TOKIO 2020

Anna Kiesenhofer, de 30 años, no es ciclista profesional sino investigadora de matemáticas en una universidad suiza. Dejó el deporte profesional hace años al considerarlo incompatible con su vida académica, aunque siguió entrenando como amateur. Se doctoró en 2016 en la Universitat Politècnica de Barcelona.

Fue en los Juegos de Tokio 2020 la gran sorpresa al protagonizar una escapada tal al inicio de la carrera que sus rivales se "olvidaron" de ella y cruzó en solitario la línea de meta para coronarse campeona olímpica.