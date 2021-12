Los diez protagonistas de 2021 en Japón

La tenista Naomi Osaka, en una imagen de archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Tokio, 28 dic (EFE).- La recurrencia de nombres como Naomi Osaka, Seiko Hashimoto, Fumio Kishida o Shigeru Omi en los medios japoneses ponen de relieve los temas candentes en Japón en 2021: la covid-19, los Juegos Olímpicos de la pandemia y las elecciones generales.

NAOMI OSAKA

La tenista japonesa es a sus 24 años un referente no sólo en el deporte. Ganadora de cuatro torneos Grand Slam, el más reciente el pasado febrero, Osaka fue objeto de titulares durante buena parte del año por su activismo en el momento más efervescente del movimiento Black Lives Matter, su plantón a las ruedas de prensa o más recientemente su solidaridad con la china Peng Shuai.

Osaka, que renunció a su nacionalidad estadounidense para jugar por Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, fue la encargada de encender el pebetero en uno de los momento más inesperados de la ceremonia de inauguración.

SEIKO HASHIMOTO

La presidenta de Tokio 2020 llegó al frente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la capital nipona cuando restaban cinco meses para la apertura de la competición, entre persistentes rumores de cancelación por la pandemia y a raíz de una sonada polémica sexista en torno a su antecesor, Yoshiro Mori.

La medallista olímpica fue una de las figuras más presentes en la prensa no sólo local, sino también internacional, mientras se seguía la evolución de los preparativos de unos Juegos burbuja impopulares en ciertos sectores de la población.

HARUHIKO KURODA

El pasado septiembre Kuroda se convirtió en el gobernador más longevo del Banco de Japón (BoJ). Bajo su batuta el banco central japonés viene aplicando desde 2013 una ambiciosa y heterodoxa batería de estímulos económicos, conocida como el "bazuca de Kuroda", que ha deparado una devaluación del yen beneficiosa para los grandes exportadores japoneses y ha aupado la bolsa de Tokio.

Kuroda ha sobrevivido a las turbulencias políticas y del mercado derivadas de la pandemia de covid-19, e incluso al fracaso de su poco ortodoxa política monetaria.

FUMIO KISHIDA

Fumio Kishida llegó al poder a finales de septiembre tras vencer en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático, después de que su predecesor, Yoshihide Suga, anunciara súbitamente que no optaría a la reelección, en mitad de una crisis de popularidad por la controvertida celebración de los JJ.OO. y la peor ola de covid en el país.

El político conservador se afianzó en la jefatura de gobierno tras la cómoda victoria de su partido en las elecciones anticipadas de octubre y desde entonces ha logrado mantener estable su índice de aprobación por la buena acogida de su gestión de la covid, más alta que la que recibieron sus antecesores, Suga y Shinzo Abe.

LA PRINCESA MAKO

La protagonista de la que tendría que haber sido la boda del año en Japón ha sido una figura recurrente en los medios japoneses, que han sometido a la ya exprincesa a un escrutinio y acoso mediático que la llevaron a desarrollar un síndrome de estrés postraumático.

Mako Komuro, como ha pasado a llamarse tras las nupcias con su esposo, Kei, se alejó de los focos cuando empezaron las críticas contra la pareja al trascender una rencilla financiera en la familia del novio que escandalizó a los sectores más conservadores de la sociedad japonesa y llevó al joven matrimonio a celebrar una boda discreta tras años de retrasos y a abandonar el país poco después.

SYUKURO MANABE

El meteorólogo y climatólogo japonés nacionalizado estadounidense, pionero en el uso de computadoras para simulaciones de la conjetura del cambio climático global, fue uno de los receptores del premio Nobel de Física de 2021 por sus contribuciones a la comprensión de los llamados sistemas físicos complejos (uno de los cuales es el clima terrestre), clave en la predicción del calentamiento global.

Manabe fue la vigésimo novena persona de origen japonés en recibir uno de los galardones de la Academia Sueca, que en doce ocasiones ha ido a parar precisamente al campo de la física.

SHOHEI OHTANI

Rara fue la semana de este año en la que los medios japoneses no publicaron algo sobre el beisbolista Shohei Ohtani. La estrella de Los Ángeles Angels ha sido el primer jugador de la historia de los Mayores en ser convocado al Juego de las Estrellas como lanzador y bateador, y ha sido distinguido como mejor jugador del año.

Su meteórica evolución en Estados Unidos, la progresión de sus lesiones y los vídeos de sus jugadas son recurrentes en los medios y redes sociales de Japón, donde el béisbol es deporte nacional.

YUSAKU MAEZAWA

El excéntrico empresario japonés volvió a la palestra informativa y a las redes este año cuando su proyecto dearMoon, que lo convertirá en el primer turista en la Luna junto a ocho camaradas, anunció que más de un millón de personas habían solicitado unirse a la tripulación de la odisea espacial, prevista para 2023.

El japonés, coleccionista de discos y arte moderno, y propietario del negocio minorista de moda en línea más grande de Japón, Zozo, volvió a ser noticia este mismo mes de diciembre, cuando viajó a la Estación Espacial Internacional con su asistente, convirtiéndose en los primeros turistas de la plataforma en más de una década.

TOMOKO YOSHINO

El nombramiento de Tomoko Yoshino como la primera presidenta de la historia de la Confederación de Sindicatos de Japón (conocida como Rengo) pasó previsiblemente desapercibido en un país paternalista que suele conceder menos atención a la progresión de la mujer.

Yoshino tiene por delante la difícil tarea de sacar adelante unas negociaciones salariales que se antojan complejas por la pandemia, con las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento de 2022 en el horizonte y el reto de poner en práctica satisfactoriamente las políticas del "nuevo capitalismo" del primer ministro Fumio Kishida, que busca atajar las desigualdades económicas del país.

MASAYOSHI SON

El grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank, comandado por el empresario Masayoshi Son, anunció en mayo unos resultados récord entre las empresas japonesas pese a la pandemia, que ha sorteado con soltura mientras lidiaba con el fuerte impacto bursátil de las medidas de Pekín contra empresas chinas participadas por el grupo, en especial Alibaba y Didi.

La presencia de Son en los medios nacionales fue especialmente llamativa en la primera mitad del año por haber sido una de las voces críticas con el Gobierno por sus medidas anticovid y su inmutable postura de sacar adelante los Juegos Olímpicos.