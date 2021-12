Los diez personajes que marcaron las noticias en Marruecos en 2021

El expresidente del Gobierno islamista Saadedín Otmani, en una imagen de archivo. EFE

Rabat, 28 dic (EFE).- El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, el expresidente del Gobierno islamista Saadedín Otmani o el atleta Soufiane El Bekkali fueron algunas de las personalidades que marcaron la actualidad de Marruecos en 2021.

Esta es la lista de los diez principales personajes que ocuparon las noticias en este año:

NASER BURITA

El titular de Exteriores dirige uno de los llamados ministerios "de soberanía" que goza de la confianza del rey Mohamed VI. Fue nombrado en 2017 ministro de Exteriores y mantuvo su cargo en las últimas elecciones generales del pasado 8 de septiembre. Es considerado por los expertos como el político que estrenó una "diplomacia más firme y ofensiva" de Marruecos en los últimos años.

Fue la persona clave del monarca en la gestión de la crisis abierta con España este año y en la ofensiva diplomática con Alemania, y destacó por sus firmes mensajes a la Unión Europea para revisar su política de vecindad con el país magrebí y apoyar la marroquinidad del Sáhara Occidental.

AZIZ AJANUCH

Es presidente del Gobierno desde el pasado octubre después de que la formación que lidera (Agrupación Nacional de Independientes, centrista) arrasara por primera vez en las últimas legislativas desbancando a los islamistas.

Ajanuch, de 60 años, segunda fortuna del país después del rey Mohamed VI, es considerado el hombre que más modernizó la agricultura marroquí -sector clave en el PIB nacional- desde que ocupó la cartera de Agricultura en 2007. El magnate petrolero fue víctima de una masiva campaña de boicot lanzada en 2018 en las redes sociales del país contra tres marcas importantes entre las que se encuentran las gasolineras Afriquia que posee el Grupo Akwa, que dirige Ajanuch.

SAADEDÍN OTMANI

El exlíder del islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) y expresidente del Gobierno fue noticia este año al ser el político que más división ha creado en el seno de su partido, que sufrió una fuerte derrota en las elecciones del pasado septiembre (ocupando el octavo puesto al perder el 90 % de sus escaños), después de una década al frente del Gobierno.

Tras la debacle electoral, Otmani, de 65 años, presentó su dimisión de la presidencia del PJD, un partido cuyas bases -reacias a cualquier acercamiento a Israel- no perdonaron a su líder por firmar en diciembre de 2020 una declaración conjunta con representantes de Israel y Estados Unidos que oficializaba la normalización de relaciones diplomáticas con el Estado hebreo.

ABDELLATIF JOUAHRI

El reputado banquero, de 82 años, ocupa el puesto de gobernador del banco central marroquí Bank Al Maghrib desde 2003 y este año figuró entre los diez mejores banqueros centrales. Obtuvo la calificación "A", la más alta en el último informe anual "Central Banker Report Cards 2020" de la revista estadounidense Global Finance, que establece una clasificación de los gobernadores de bancos centrales de 101 países del mundo.

Juahri se destacó por su contribución en la gestión de la política monetaria durante la crisis sanitaria del coronavirus y el mantenimiento de la estabilidad de los precios, además de su exitosa reforma en 2018 de flexibilización del tipo de cambio de la moneda nacional del país.

SALWA IDRISSI AJANUCH

La presidenta del Grupo Aksal, Salua Idrisi Ajanuch, de 36 años y esposa del presidente del Gobierno marroquí, figura en el último ránking de la revista Forbes Middle East de "las 50 mujeres más influyentes de Oriente Medio" que consiguieron imponerse en el mundo de negocios pese a la crisis sanitaria de covid-19.

El Grupo Aksal que dirige la millonaria marroquí posee el 50 % de Morocco Mall de Casablanca, uno de los centros comerciales más grande de África, y tiene los derechos de franquicia exclusiva en su país de marcas mundiales, como Zara y Massimo Dutti. Y desde 2017 lanzó la marca de maquillaje YAN & ONE.

SOUFIANE EL BAKKALI

El joven atleta marroquí de 25 años fue campeón olímpico de Tokio 2021 al ganar la prueba de 3000 metros obstáculos, acabando con más de 30 años de hegemonía keniana sobre esta prueba.

Bakkali, que se convirtió entonces en una de las personalidades más buscadas en las redes sociales en su país, dio a Marruecos su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos en 16 años tras el doblete de la leyenda marroquí Hicham el Guerrouj, que fue campeón olímpico de las pruebas de 1.500 y 5.000 metros.

ACHRAF HAKIMI

El lateral derecho de 23 años ha sido elegido por la prensa marroquí como la personalidad deportiva más destacada de este año por su prestación como titular en la selección marroquí absoluta. los medios marroquíes también resaltaron su juego en su actual club, París Saint-Germain, y su trayectoria pasada en el Real Madrid y Borussia Dortmund.

EL CLUB FEMENINO AS FAR

El equipo marroquí femenino AS FAR ganó el pasado noviembre la medalla de bronce de la primera edición de la Liga de Campeones Femenina de la CAF (ganada por Egipto) y se convirtió en el primer club norteafricano que logra esta competición continental. Los medios marroquíes celebraron la calidad de juego de las futbolistas de las FAR y destacaron los avances del fútbol femenino marroquí.

MOHAMED EL MEKKI

Este joven pastor de familia humilde se convirtió en estrella de las redes sociales en Marruecos tras haber ayudado a dos turistas francesas en las gargantas del Dades, en el Alto Atlas en el sur del país. La historia se dio a conocer el pasado noviembre cuando las dos turistas Olivia y Charlie compartieron un vídeo admirando la generosidad y hospitalidad de Mekki, que les ofreció el pan que tenía rechazando recibir dinero a cambio.

El gesto se hizo viral en las redes sociales marroquíes, que dieron el nombre de "ciudadano con rango de embajador" al joven.

OMAR RADI

El periodista opositor y activista de 35 años ocupó las noticias este año tras ser condenado el pasado julio a seis años de cárcel por "espionaje" y "violación" de una compañera de trabajo. El periodista siempre ha negado estas acusaciones y afirmó que fue juzgado por su trabajo.

Varios militantes de derechos humanos y ONG como Reporteros Sin Fronteras y Human Rights Watch pidieron la revisión de su caso -actualmente ante apelación- y la liberación del reportero. En 2020, Amnistía Internacional denunció que el móvil de Radi fue presuntamente espiado por el Gobierno marroquí mediante el uso del software "Pegasus" desarrollado por la empresa israelí NSO.