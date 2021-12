Los contagios por covid-19 se aceleran en EE.UU. y suben un 66% en una semana

Empleados de la salud cuidan un paciente contagiado de coronavirus en el Sharp Chula Vista Medical Center en Chula Vista, Sur de San Diego, California, en una fotografía de archivo. EFE/Ettierne Laurent

Washington, 28 dic (EFE).- Los contagios por covid-19 en Estados Unidos se han acelerado y han aumentado un 66 % en la última semana, en la que se registró, además, un incremento de las muertes por la pandemia de un 18 %.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins publicados por CNN, en los últimos 7 días se registró una media de 237.061 casos nuevos, lo que supone un aumento del 66 por ciento con respecto a la semana anterior.

Las muertes, 1.453 de media semanal, superaron en un 18 por ciento las de los 7 días anteriores.

El aumento de los contagios y muertes en Estados Unidos se produce en un momento en el que la variante ómicron golpea al país como en el resto del mundo y ha provocado que el Gobierno que preside Joe Biden tome nuevas medidas para afrontar esta etapa.

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) cambiaron este lunes las recomendaciones de aislamiento para las personas contagiadas, que se reducen de diez a cinco días si no tienen síntomas.

El cambio viene motivado por la demostración científica de que la mayoría de los contagios se producen al inicio de la enfermedad, en el primer y segundo día de aparición de los síntomas y dos o tres días después.

El Gobierno estadounidense decidió la semana pasada tomar medidas adicionales ante el avance de ómicron -como la compra de 500 millones de tests que se repartirán a domicilio- y no descarta tomar otras.

El principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, dijo este lunes que sería "razonable evaluar" la imposición de la vacunación para vuelos interiores, que hasta el momento no requieren la inoculación.

Estados Unidos tiene a un 62 % de su población completamente vacunada, porcentaje bajo si se compara con otros países como Portugal (88 %), Chile (87 %) o España (90 %).