Las inmobiliarias vuelven a animar al Hang Seng, que avanza un 0,24 %

Shanghái (China), 28 dic (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,24 % en una jornada animada por los valores inmobiliarios.

El selectivo sumó 56,8 puntos hasta los 23.280,56, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,09 %.

Entre los subíndices, peor para Comercio e Industria (-0,37 %) que para Finanzas (+0,82 %), Servicios (+1,14 %) e Inmobiliaria (+1,34 %).

En este último, la más destacada en el pleno al verde fue Hang Lung Properties (+4,08 %), pero tampoco desmerecieron los rendimientos de CK Asset (+2,93 %) o Wharf REIC (+2,38 %).

También repuntaron todos los componentes del corral financiero, con la aseguradora Ping An (+2,14 %) y la filial local del estatal Bank of China, BOC Hong Kong (+2,2 %), copando los puestos de cabeza.

Menos motivos para celebrar tuvieron los gigantes digitales Tencent (-2,13 %) o Meituan (-1,15 %), aunque Alibaba se desmarcó de esa tendencia y se revalorizó un 0,44 %.

La filial de servicios sanitarios de esta última, Alibaba Health, marcó su mínimo del último año tras descender hoy un 2,14 %, mientras que el fabricante de automóviles Geely cerró con su cotización más baja de los últimos tres meses tras contraerse un 3,87 %.

Las noticias fueron mejores para los inversores de petroleras estatales chinas como Cnooc (+0,86 %), aunque no tanto para los de la operadora telefónica China Mobile (-0,42 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 99.740 millones de dólares de Hong Kong (12.788 millones de dólares, 11.298 millones de euros).