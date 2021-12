La mujer de Rafael Amargo desvela cómo está el bailaor tras la petición de 9 años de cárcel de la Fiscalía

26-12-2021 Rafael Amargo y su mujer Luciana el pasado domingo. MADRID, 28 (CHANCE) El año termina de la peor manera posible para Rafael Amargo. Y es que todavía con los aplausos de su exitoso estreno en Aranjuez del pasado domingo resonando en su cabeza, el bailaor se enfrentaba este lunes a la noticia de que la Fiscalía de Madrid pide formalmente nueve años de cárcel para él como presunto autor de un delito continuado de tráfico de drogas en su propio domicilio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



El año termina de la peor manera posible para Rafael Amargo. Y es que todavía con los aplausos de su exitoso estreno en Aranjuez del pasado domingo resonando en su cabeza, el bailaor se enfrentaba este lunes a la noticia de que la Fiscalía de Madrid pide formalmente nueve años de cárcel para él como presunto autor de un delito continuado de tráfico de drogas en su propio domicilio.



Sin ganas de pronunciarse por el momento sobre esta elevada pena de prisión solicitada por el Ministerio Público, Amargo permanece en su piso en el centro de la capital, arropado por sus seres queridos y ha sido su mujer, Luciana Bongianino, quien nos ha contado cómo se ha tomado el artista la noticia.



"Nosotros estamos tranquilos y confiamos que la justicia sea justa", ha asegurado la argentina, desvelando que Rafael "a decir verdad no se ha enterado de nada porque ayer se encontraba mal tras terminar la función. Dejarlo que descanse un poquito que ayer ha sido un día complicado". "Le ha dado un ataque de ansiedad con todo lo que estamos viviendo. Muchos nervios, mucho estrés y muchas situaciones que son difíciles de transitar y más siendo una persona pública que todo le cae", ha revelado.



"Yo me he enterado de lo de la Fiscalía por un amigo y luego me ha llamado el abogado y me ha explicado lo que ha pasado, pero el que lo puede contar mejor es el abogado, que lo va a hablar directamente porque tendrá mejores palabras para explicarlo", ha añadido Luciana, asegurando que será el letrado de Amargo, José Antonio Choclán, quien hablará en nombre del bailaor tras la petición de la Fiscalía.



Confesando que "ha sido un año complicado de mucha lucha" y que "esto nos ha hecho mucho daño" la mujer de Rafael deja claro que "seguimos adelante". "Dentro que nos permiten hemos seguido haciendo arte que es lo que venimos haciendo toda la vida, no solo con 'Yerma' sino con 'Flamenco de Salón'", apunta Luciana, más unida que nunca al artista en estos complicados momentos. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!