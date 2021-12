La embajada china en EEUU culpa a la situación pandémica de la cancelación de vuelos

Visitantes del Gravelly Point Park observan la llegada de vuelos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Estados Unidos. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Pekín, 28 dic (EFE).- La Embajada de China en Estados Unidos aseguró en su página web que "la pandemia de covid-19 es la principal razón de las cancelaciones de vuelos" en el país norteamericano por la "escasez de personal" que ha causado entre las aerolíneas, recoge hoy el medio chino National Business Daily.

La delegación diplomática apuntó que ha notado los "problemas de escasez en las aerolíneas estadounidenses" debidos al "miedo de los empleados a ir al trabajo" por la pandemia, lo cual ha causado "cancelaciones de vuelos a gran escala", entre ellos algunos con China como destino.

La embajada declaró que se halla en comunicación con las aerolíneas para "hallar soluciones" y "evitar que estos problemas vuelvan a ocurrir".

El pasado domingo, medios como el honkonés South China Morning Post citaban el caso de un vuelo de Seattle (Estados Unidos) a la ciudad china de Shanghái que dio la vuelta a mitad de camino por "cambios en los requisitos de entrada a China", habría explicado el piloto a los pasajeros.

Con respecto a este caso, la embajada aseguró que la información aparecida en medios que culpa a una "prohibición de entrada de vuelos en China" del cambio de rumbo del avión "no se corresponde con la realidad".

Según datos del portal especializado Flightaware, este lunes se cancelaron 1.424 vuelos nacionales en Estados Unidos o con el país norteamericano como destino u origen.

La estadounidense Skywest y las chinas China Eastern y Air China fueron las aerolíneas que cancelaron más vuelos: 426, 421 y 198, respectivamente.

Los aeropuertos de Seattle-Tacoma (EE.UU), Yakarta-Sukarno (Indonesia) y Pekín-Capital (China) fueron los que sufrieron más cancelaciones.

La inmensa mayoría de las cancelaciones registradas por los aeropuertos Pekín-Capital y Shanghái-Hongqiao correspondieron a vuelos nacionales.

Desde su confinamiento por un rebrote de covid la semana pasada, también se han producido numerosas cancelaciones de vuelos con la ciudad de Xian como origen o destino.

La aparición de la nueva variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 ha supuesto un incremento de las medidas de contención y protocolos de seguridad en muchos países, aunque China no ha informado de cambios significativos en los requisitos de entrada al país, ya muy estrictos desde marzo de 2020.

El país se mantiene cerrado al turismo y a la inmensa mayoría de visitantes extranjeros, en línea con su política de tolerancia cero contra el coronavirus, que exige una cuarentena mínima de 14 días a cualquier viajero, nacional o foráneo, que entre a China.

Además, el gigante asiático ha restringido la expedición de nuevos pasaportes, que se conceden solo en situaciones excepcionales, para limitar los viajes internacionales de su población.

China no ha confirmado ningún caso local de ómicron, pero sí varios contagios de esta variante "importados" desde otros países.

Según datos oficiales, China acumula desde el inicio de la pandemia 101.486 positivos del nuevo coronavirus y 4.636 fallecidos.