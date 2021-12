Jorge Jesus deja el banquillo del Benfica

El exentrenador del Benfica Jorge Jesus, en una imagen de archivo. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Lisboa, 28 dic (EFE).- El luso Jorge Jesus y el Benfica han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del entrenador, después de unos últimos días en los que se complicó la relación entre el preparador y el resto de la plantilla.

En una nota enviada hoy a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal, ya que el club es una sociedad anónima, el Benfica ha hecho pública la rescisión contractual.

En la mañana de este martes el entrenamiento previsto en Seixal (instalaciones del Benfica al sur de Lisboa) fue aplazado para la tarde.

Los medios deportivos lusos explicaron que Jorge Jesus intentó apartar de la plantilla en el día de hoy al veterano jugador Pizzi y, al parecer, el resto de futbolistas se habrían opuesto a la medida del entrenador, hecho que habría colmado la difícil situación.

Acto seguido se produjo una reunión entre el presidente Rui Costa y el técnico, que ha concluido con el acuerdo para la finalización del contrato, que tenía vigencia hasta junio de 2022.

Según el club, Nélson Veríssimo, preparador del Benfica B, se hará cargo del primer equipo, que el sábado se mide al Oporto, en uno de los clásicos más esperados de la temporada.

Tras la reunión entre el técnico y el presidente, Jorge Jesus dijo a los periodistas que "este proyecto llegó a su fin", ya que, según indicó, llegó (en el verano de 2020) "pensando que era una solución y no un problema".

Por su parte, Rui Costa agradeció públicamente "la dedicación de Jorge Jesus" y le deseó "lo mejor" tanto a él como a su cuerpo técnico.

El Benfica, clasificado para octavos de la Liga de Campeones, es tercero en Liga a 4 puntos de Oporto y Sporting.

En los últimos 15 días, la afición "benfiquista" evidenció desde la grada su desacuerdo con el técnico que, además, había mantenido reuniones con los dirigentes del Flamengo, el vicepresidente Marcos Braz y el director ejecutivo del club, Bruno Spindel.

Jorge Jesus ganó con el Flamengo la Liga brasileña y la Copa Libertadores en 2019, pero tras el encuentro en Lisboa no habría alcanzando acuerdo alguno con el club brasileño.

Por ese motivo, los dirigentes del Flamengo habrían avanzado con la contratación del técnico portugués Paulo Sousa, actual seleccionador de Polonia.

Sin embargo, el acuerdo aún no está cerrado, ya que la Federación Polaca de Fútbol (FPF) no está de acuerdo con la rescisión de Sousa.

Algunos medios portugueses han publicado en las últimas horas que Jorge Jesus podría ser el próximo entrenador del Atlético Mineiro brasileño, donde juega el delantero Hulk.