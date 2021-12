Isa Pantoja, sin planes de ir a Cantora, desvela que su madre no ha felicitado la Navidad a su hijo Alberto

21-12-2020 Isa Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Aprovechando que su hijo Alberto está con su padre, Alberto Isla, Isa Pantoja está disfrutando de unos días de lo más navideños en Madrid con su novio, Asraf Beno. Sin planes de ir a Cantora por el momento, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' nos ha contado que tampoco verá a su madre en Nochevieja, ya que Isabel Pantoja, prefiere estar sola esta Navidad: "Lo está pasando mal, en estas fechas se acuerda mucho de su madre" asegura, dejando claro que a pesar de tu todo su relación ahora es buena, tienen comunicación y se han felicitado la Navidad vía telefónica.



Sin embargo, y para nuestra sorpresa, Isa confiesa que la tonadillera no ha hablado en estas fechas tan entrañables con su nieto Albertito - de siete años y al que Pantoja adora - y duda que Papá Noel haya dejado ningún regalo en Cantora para el pequeño: "No creo. Hace tiempo que nosotros no celebramos Papá Noel ni Reyes, pero bueno".



Dejando a un lado lo material "aunque la economía también se puede mejorar también te digo", Isa tiene claro que al 2022 le pide "salud para todos" y que el regreso a los escenarios de su madre sea un chute de vida para la tonadilera. "Espero que con esto ella también recupere la alegría en sentido de proyectarse en lo suyo, que es cantar". "Yo creo que le va a venir muy bien también para que salga de cantora y para que tenga el apoyo del público haciendo lo que más le gusta que es cantar", comenta esperanzada con esta nueva etapa en la vida de Isabel Pantoja.



Continuando con sus deseos para 2022 - y sin descartar la venta de Cantora "si es para resolver algún problema" - la peruana no oculta una sonrisa cuando le preguntamos si en sus planes está el volver a ser mamá. "Eso viene solo" añade Asraf, confirmando que no es algo que descarten en los próximos meses. Pero primero al modelo le gustaría reconciliarse con Isabel Pantoja: "Todo puede pasar y yo estaría siempre por la labor".



¿Y la boda de la pareja para cuándo? A pesar de que en un principio estaba prevista para junio de 2021, ahora Isa no lo tiene tan claro por la pandemia y ve "complicadillo" que su enlace sea en 2022 en Marruecos, por lo que ya están "barajando otras posibilidades" para que la celebración sea en España.



Tan sincera como siempre, la colaboradora se pronuncia sobre una posible reconciliación con Kiko Rivera coinciciendo con la llegada del nuevo año y, confesando que a ella le gustaría, reconoce que es cosa de su hermano "porque la pelota está en su tejado". "Por mi parte no va a encontrar nada más porque estoy cansada y bastante he aguantado. Como dirían por ahí tengo gatitos" asegura, todavía molesta por los ataques que ha recibido del Dj en los últimos tiempos.



