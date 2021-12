Irán prohíbe criptominería ante crisis energética invernal

(Bloomberg) -- Irán ordenó, por segunda vez este año, el cierre de los centros autorizados de minería de criptomonedas como parte de los esfuerzos para aliviar la tensión en las plantas de energía del país y evitar apagones, según Mostafa Rajabi Mashhadi, director de la estatal Iran Grid Management Co. y un portavoz de la industria energética de Irán.

La prohibición, que estará vigente hasta el 6 de marzo, liberará 209 megavatios de energía para el consumo en el sector doméstico, dijo Rajabi Mashhadi en una entrevista con la televisión estatal. Las autoridades también están tomando medidas enérgicas contra la minería ilegal llevada a cabo tanto por individuos en casas como en unidades industriales a gran escala, agregó. Estos operadores sin licencia representan la mayor parte de la minería criptográfica en el país, consumiendo más de 600 megavatios de electricidad.

Otras medidas de ahorro de combustible incluyen apagar el alumbrado público en algunas áreas y regular el consumo de electricidad en las oficinas. Por otra parte, Rajabi Mashhadi dijo que el Gobierno esperaba un 60% más de producción de electricidad en el verano.

A principios de año, Irán prohibió la minería de criptomonedas durante un tiempo en medio de una serie de apagones en las principales ciudades que se atribuyó en parte a un aumento en el proceso de uso intensivo de energía. Si bien la mayoría de la minería de criptomonedas se centró durante mucho tiempo en China, eso cambió este año cuando una prohibición nacional envió operadores a otras naciones, particularmente a lugares que ofrecen energía barata. Esto, a su vez, ha ejercido presión en las redes eléctricas, al tiempo que algunos países líderes como Islandia y Kazajstán impusieron límites a la industria.

La demanda diaria de gas de Irán en el sector doméstico se disparó a una cifra sin precedentes de 570 millones de metros cúbicos por día, mientras que el país ha “maximizado” su producción de gas natural en 800 millones de metros cúbicos por día, según un informe nacional iraní de la semana pasada. La excesiva demanda ha obligado a reducir la oferta eléctrica a las unidades industriales.

