Infosalus.- El Gobierno sigue con "preocupación" el alza de contagios y dice que "apoya" las restricciones de las CCAA

28-12-2021 La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, comparece tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley que reforma el mercado laboral tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con sindicatos y empresarios la víspera de Nochebuena y con el que se da cumplimiento al objetivo comprometido con Bruselas de tener lista la reforma laboral antes de finalizar 2021. La reforma pactada por el Ejecutivo y los agentes sociales, que entrará en vigor en unos días aunque se decida tramitar como proyecto de ley, toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España. SALUD EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Ejecutivo mantiene su "preocupación" por el alza de los contagios de COVID-19 debido a la aparición de la variante ómicron.



Rodríguez ha resaltado, no obstante, que el Gobierno "apoya, avala y respalda" las restricciones puestas en marcha por las CCAA para atajar esta subida de casos.



"Nosotros apoyamos desde el Gobierno a las CCAA en la toma de decisiones, porque son las que mejor conocen la situación tanto asistencial como de la propia evolución de la pandemia", ha destacado este martes durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año.



Asimismo, ha felicitado a las autonomías por aumentar el ritmo de la vacunación a pesar de los recientes festivos. "Nos marcamos el objetivo de esfuerzo en la vacunación, y a pesar de los festivos las CCAA han intensificado las actividades tanto de dosis de refuerzo como de vacunación infantil", ha aplaudido.



La portavoz, en cualquier caso, ha mostrado la "preocupación" del Ejecutivo por la deriva de la pandemia. "Seguimos con mucha atención y preocupación la evolución de los indicadores, y estamos en disposición de seguir manteniendo un diálogo abierto y permanente con las CCAA", ha apuntado.



Sobre las reuniones sociales que se están produciendo con motivo de las fiestas navideñas, Rodríguez ha instado a los españoles a que sean precavidos. "Vista la incidencia, creo que tenemos que tener más precaución en estos días", ha esgrimido.



Por otra parte, en cuanto a la disposición del Gobierno a reducir de 10 a 5 los días de aislamiento necesarios para asintomáticos que hayan dado positivo por coronavirus, tal y como ha establecido Estados Unidos, la ministra se ha remitido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebrará este miércoles.



"Cualquier decisión que adoptemos en el ámbito de la gestión de la pandemia lo hacemos contando con el apoyo y el rigor de los equipos técnicos. En ese ámbito será donde se plantee. No me posiciono", ha remachado.