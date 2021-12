India pone en suspenso operaciones de la fundación de la Madre Teresa de Calcuta

Imagen de archivo del primer ministro indio, el nacionalista Narendra Modi. EFE/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Nueva Delhi, 28 dic (EFE).- El Gobierno de la India rechazó la solicitud para la recepción de fondos extranjeros para la financiación de las Misioneras de la Caridad, congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, por "no cumplir las condiciones de eligibilidad" , poniendo en suspenso las operaciones de la organización y levantando nuevas críticas por ataques a comunidades no hindúes.

En un comunicado publicado por el Ministerio del Interior del país asiático, las autoridades detallaron que la renovación de la organización, bajo la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA, en inglés), no fue aprobada al "no cumplir con las condiciones de elegibilidad según la FCRA ni con las Reglas de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRR, en inglés)".

El ministerio explicó que mientras estudiaban la petición de renovación, advirtieron "inconsistencias" por parte de la congregación religiosa que provocaron el rechazo de la renovación.

La cartera de Interior precisó además que no habían recibido por el momento ninguna petición por parte de la orden para revisar el caso.

El comunicado aclara que el permiso de las Misioneras se mantuvo en vigor hasta el pasado 31 de octubre, pero se extendió su validez hasta fin de año, a esperas de renovarlo. Con lo cual la licencia la organización católica vencerá el viernes a la medianoche.

El comunicado fue emitido en medio de una serie de las críticas de distintos sectores que acusan al Gobierno del primer ministro indio, el nacionalista Narendra Modi, de haber congelado las cuentas bancarias de las Misioneras por motivaciones religiosas.

Así lo manifestó la jefa de Gobierno del estado de Bengala, Mamata Banerjee, quien se mostró conmocionada al enterarse de la decisión tomada por las autoridades el pasado 25 de diciembre e informada anoche.

"Conmocionada al escuchar que, en Navidad, el Ministerio (del Interior) congeló todas las cuentas bancarias de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa en India!", expresó Banerjee en su cuenta de Twitter.

"Sus 22.000 pacientes y empleados se han quedado sin alimentos ni medicinas. Si bien la ley es primordial, los esfuerzos humanitarios no deben verse comprometidos", concluyó.

En ese sentido, el Ministerio del Interior indio precisó en el comunicado que no habían congelado las cuentas, y alertó de que fue la propia congregación quien pidió a la institución bancaria State bank of India que lo hiciera hasta que se aclarara la situación.

La orden religiosa, que en vez del hábito viste un sari, tradicional prenda femenina india, de color blanco con franjas azules, cuenta en la actualidad con unas 4.500 misioneras en más de 130 países, en los que ayuda a leprosos, enfermos de sida, huérfanos, prostitutas o refugiados.