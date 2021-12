Honduras pide extremar las medidas sanitarias ante el leve aumento de los casos de covid

Personal médico atiende a un hombre con sospechas de padecer covid-19, afuera del Hospital San Felipe, en Tegucigalpa (Honduras), en una fotografía de archivo. EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 28 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias de Honduras reportaron este martes un "leve aumento" de casos de la covid-19 debido a la relajación en las fiestas navideñas, dijo la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón, que pidió a la población extremar medidas sanitarias.

"Vamos en un leve aumento, ante ese leve aumento tenemos que ir tomando medidas, estamos en unas fiestas navideñas y en una temporada en la que nos visitan personas (que viven) en Estados Unidos, donde ya hay ómicron", subrayó Pavón a periodistas.

Pavón lamentó que Honduras "tenga fronteras abiertas" pese a la expansión por el mundo de la nueva variante del coronavirus, denominada ómicron y potencialmente más contagiosa.

El incremento de contagios y fallecidos por covid-19 se registra luego de más de dos meses de disminución en el número de casos y fallecidos debido a una masiva jornada de vacunación, según autoridades sanitarias y médicos.

La funcionaria indicó que científicamente no se ha comprobado la circulación de ómicron en el país, pero afirmó que "es imposible que no esté en Honduras, porque no ha parado la circulación de personas de otros países".

Pavón destacó la importancia de "exigir" una prueba PCR negativa a todo viajero que ingrese al país, y cuestionó “el relajamiento” de la población durante las fiestas navideñas y de fin de año.

Exhortó a la población a dar "estricto" cumplimento a las medidas de bioseguridad que incluyen el uso de mascarillas, desinfección y lavado de manos permanente y distancia física, porque la variante ómicron es "más contagiosa y mucho más rápido su contagio".

"La población no debe quitarse la mascarilla y si va a asistir a una reunión, debe tener sus tres dosis (de la vacuna), tenemos que ser responsables", añadió Pavón.

Hasta el jueves pasado, Honduras aplicó 9.320.328 vacunas, de las que 4.910.458 corresponden a la primera dosis, 4.075.812 a pacientes con dos y 334.058 dosis de refuerzo.

Pavón señaló que un millón de personas en Honduras no se han vacunado contra la covid-19, y recordó que la vacuna no previene la transmisión, pero si evita la enfermedad grave y la muerte.

Honduras acumula 379.276 contagios confirmados y 10.432 fallecidos desde marzo de 2020, según datos oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).