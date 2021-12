Gambia.- El Supremo de Gambia rechaza el recurso de la oposición para evitar la reelección de Barrow

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo de Gambia ha rechazado este martes el recurso presentado por la oposición para evitar la reelección lograda por el presidente Adama Barrow en las pasadas elecciones del 4 de diciembre, en las que se impuso con el 53 por ciento en unos comicios avalados por la comunidad internacional.



La demanda fue presentada por el candidato del Partido Demócrata Unido (UDP), Ousainou Darboe, quien logró el 27,7 por ciento de los votos en aquellas elecciones, alegando que Barrow indujo a los electores con regalos y prebendas durante la campaña electoral, informa la agencia Bloomberg.



El Supremo ha desestimado el recurso presentado amparándose en un defecto de forma puesto que no entregó una copia del mismo a la formación de Barrow, el Partido Nacional del Pueblo, tal y como señala la ley electoral del país africano.



Darboe ha respondido al fallo a través de la cuenta de Facebook del UDP, señalando que la decisión judicial no ha supuesto una derrota para el partido, pues se basa en un "mero tecnicismo legal".



"No hemos perdido nada porque la apelación no ha sido rechazada por méritos sino por un mero tecnicismo legal. Debemos estar orgullosos de nosotros mismos por lo que hemos hecho y seguiremos haciendo por el país", ha destacado Darboe.



Barrow logró la reelección hace unas semanas a pesar de que eso supuso romper su promesa de estar únicamente tres años en el cargo, después de alcanzar una polémica alianza con el partido del antiguo dictador Yahya Jamé.



El mandatario, que se hizo con la victoria hace cinco años tras presentar su candidatura como independiente con el apoyo de los grupos opositores a Jamé, juró el cargo en enero de 2017 después de que el dictador se marchara al exilio a Guinea Ecuatorial tras rechazar su derrota en un primer momento.