Fútbol/Premier.- El Liverpool se frena (1-0) en Leicester en el pulso con el City por la Premier

El West Ham golea para adelantar a los 'Spurs' en la pugna por la 'Champions'



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Liverpool cayó (1-0) de forma inesperada en su visita al Leicester y el West Ham goleó a domicilio (1-4) al Watford para adelantar al Tottenham, que igualó (1-1) contra el Southampton, en la pugna por clasificarse para la Liga de Campeones en los encuentros de este martes de la vigésima jornada de la 'Premier League'.



Los de Juerguen Klopp ceden así en el pulso con el Manchester City de Pep Guardiola, que se distancia en 6 puntos del Liverpool, después de desperdiciar un penalti en el minuto 16 lanzado por Mohamed Salah y caer en Leicester con el solitario gol de Ademola Lookman, en el 59.



El portero danés Kasper Schmeichel fue el héroe del campeón de la Premier en 2015-16, que, con esta victoria, se aúpa a la novena plaza, con 25 puntos, a 3 de la zona europea que marca el Manchester United de Cristiano Ronaldo, que no pasó del empate (1-1) en Newcastle en el cierre este lunes del 'Boxing Day' navideño.



Por su parte, el West Ham regresó a la senda del triunfo después de remontar el gol inicial de Emmanuel Dennis (min. 4) para el Watford de Claudio Ranieri y sumar su primera victoria lejos de su estadio desde el 31 de octubre y acabar con una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones.



Los tantos de Tomas Soucek, Said Benrahma, Mark Noble y Nikola Vlasic doblegaron a los 'Hornets', que volvieron a jugar después de la derrota por 2-1 en Brentford el 10 de diciembre y el aplazamiento de tres partidos debido a un brote de COVID-19 en su plantilla.



Con esta victoria, el West Ham acumula 31 puntos y supera al Tottenham, con 30 aunque con dos partidos menos, que empató (1-1) frente a un Southampton que jugó con 10 jugadores desde el minuto 39 por la expulsión de Salisu en el St. Mary's Stadium. James Ward-Prowse puso a los locales por delante en el minuto 25 y Harry Kane empató, de penalti, en el 41.



No obstante, el técnico italiano Antonio Conte se convirtió en el primer entrenador en la historia de los 'Spurs' en permanecer invicto en sus primeros siete partidos de liga en el banquillo.



En el otro encuentro de la jornada, los goles en la primera mitad de Odsonne Edouard, Jean-Philippe Mateta y Jeffrey Schlupp bastaron al Crystal Palace para sentenciar (3-0) al colista Norwich, que encajaron su quinta derrota seguida y ésta sin el técnico Patrick Vieira, ausente por positivo en COVID-19.



- JORNADA 20.



-Martes.



Crystal Palace - Norwich 3-0.



Southamton - Tottenham 1-1.



Watford - West Ham 1-4.



Leicester - Liverpool 1-0.



Arsenal - Wolves Aplazado.



Leeds United - Aston Villa Aplazado.



-Miércoles.



Chelsea - Brighton 20.30.



Brentford - Manchester City 21.15.



-Jueves.



Everton - Newcastle 20.30.



Manchester United - Burnley 21.15.