Fútbol.- Mbappé: "En enero no iré al Real Madrid"

"Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en la 'Champions'", dijo en una entrevista a la CNN



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El delantero francés del París Saint Germain Kylian Mbappé afirmó que en este mes de enero "no" se marchará traspasado al Real Madrid, y que tan solo piensa en eliminar al conjunto blanco en la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones que se disputará el 15 de febrero y 9 de marzo.



"No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo. No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco", dijo en una entrevista a CNN que recoge Europa Press.



Tras recibir el Globe Soccer Award en Dubái como mejor jugador del mundo en 2021, Kylian Mbappé dijo que fue "sincero" cuando le comunicó al PSG su intención de marcharse al final de la presente temporada 2021-22. "Dije lo que tenía en mi corazón. Estoy muy feliz de quedarme en el PSG, París es mi ciudad también. Soy francés y quiero ganarlo todo esta temporada", señaló.



Ante la eliminatoria contra el Real Madrid en la 'Champions', Mbappé advirtió de que el PSG debe estar "preparado". "Es el momento. Es el momento más importante de la temporada. Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años hicimos final, semifinal después, pero ahora queremos ganar la Champions", manifestó.



Para el ariete francés, que acaba contrato con el PSG el próximo 30 de junio, es un "gran placer" decirle a sus hijos y amigos que juega al lado del delantero argentino Leo Messi. "Tenemos que disfrutar viéndolo en París. Es un momento histórico", destacó.