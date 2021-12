Fútbol.- Gobierno canario admite que "no se puede mantener" el nivel de aforo actual para el derbi Tenerife-Las Palmas

08-11-2021 Jugadores del CD Tenerife ESPAÑA EUROPA DEPORTES ISLAS CANARIAS LALIGA



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 (EUROPA PRESS)



El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha admitido este martes que "no se puede mantener" el actual nivel de aforo de público en los encuentros de LaLiga, caso del derbi Tenerife-Las Palmas, y la Liga Endesa por lo que entiende que habrá restricciones debido al alza de contagios por coronavirus.



En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno extraordinario ha precisado, no obstante, que este asunto de debatirá este miércoles en la reunión del consejo interterritorial de Sanidad, el competente para fijar los máximos de público, y se tomará una decisión definitiva ese mismo día o el jueves.



Ha dicho que el acceso de público se ha ido modulando durante el año pero "hay unanimidad" en que no se puede seguir con ese aforo del 100% al aire libre y el 80% en recintos cerrados. "Esto se debe reducir considerablemente", ha agregado.