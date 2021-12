Francia autoriza a sus grandes superficies a vender autotest de covid

EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 28 dic (EFE).- El Gobierno francés autorizó de manera excepcional hasta el 31 de enero de 2022 la venta de autotest de covid en las grandes superficies de la distribución y no solo en las farmacias, como hasta ahora, con el objetivo de evitar el desabastecimiento de ese producto y las largas colas.

Un día más tarde de que el Consejo de Ministros Extraordinario anunciase nuevas medidas para contrarrestar la quinta oleada de covid, el Gobierno oficializó la de los autotest en el Diario Oficial, por lo que su entrada en vigor es inmediata.

La decisión satisface también a los representantes de la gran distribución en Francia, quienes se han comprometido a vender el producto a un precio de coste (menos de 2 euros), frente a los 5 euros que cobran las farmacias.

En este periodo de fiestas navideñas se han batido récords de pruebas covid, entre PCR, antígenos y autotest. Entre el 23 y el 24 de diciembre se llegaron a los 1,55 millones de pruebas.

En Francia, las pruebas covid son gratuitas para los vacunados con la pauta completa, mientras que para los no vacunados, a no ser que tengan una receta médica, tienen un coste entre los 22 de antígenos y a los 44 euros de la PCR.