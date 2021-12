España.- La Justicia belga ratifica su decisión de no extraditar al rapero Valtonyc a España

27-03-2018 El raper Valtònyc. POLITICA CULTURA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA STRENES



La Fiscalía esperará a conocer el texto íntegro de la sentencia para decidir si recurre



BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Apelación de Gante ha confirmado este martes la decisión inicial de los jueces belgas de no extraditar al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, al que la Justicia española reclama tras ser condenado por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.



"¡Victoria! Después de tres años de procedimientos legales, un desvío al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional belga, el Tribunal de Apelaciones resuelve que Valtonyc no puede ser extraditado", ha anunciado su abogado Simon Bekaert, en Twitter. "Un buen día para la música y la libertad de expresión", ha remachado.



Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la negativa a entregar a Valtonyc a España abarca los tres delitos por los que fue condenado porque el Tribunal de Apelaciones ha estimado que no son ofensas penales en Bélgica.



La Fiscalía puede recurrir este fallo en las próximas 24 horas y agotar la vía legal acudiendo al Tribunal de Casación, que estudiaría cuestiones formales durante el proceso judicial sin entrar al fondo.



Fuentes fiscales han indicado que esperarán a conocer el texto íntegro de la sentencia, que será notificada a las partes esta misma tarde, para decidir si agotan el 'iter' judicial.



EL RAPERO CELEBRA SU VICTORIA CON UNA PEINETA



Por su parte, el rapero ha celebrado esta victoria judicial en redes sociales mostrando una fotografía en la que se ve una mano haciendo la peineta frente a la Embajada de España en Bruselas.



"Primero te ignoran, después se ríen, después te atacan y, finalmente, ganas", ha escrito en un 'tweet' con el que ha dado las gracias a quienes le han apoyado desde su detención en 2012 hasta el "exilio" en 2018, haciendo una mención especial a su equipo jurídico y "a los imprescindibles que saben que la lucha es el único camino".



La entrega del rapero, que huyó de España en junio de 2018, ya fue rechazada en primera instancia. Saltó entonces a la segunda, un proceso que se ha dilatado más de un año y donde el juez de Gante elevó al Constitucional belga el caso de los ataques al Rey.



El magistrado se aferró a la ley belga de 1847 que protege la figura del monarca, pero el alto tribunal la declaró inconstitucional al considerar que colisiona con la libertad de expresión y "no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del Rey".



Este fallo fue celebrado como un triunfo por los abogados de Valtonyc, que lo consideraron un espaldarazo a su caso y señalaron que su situación puede acabar impulsando cambios legales en el ordenamiento jurídico de Bélgica.



Durante todo el proceso, la defensa de Valtonyc se ha mostrado segura de que siguiendo los estándares europeos no hay margen para que su cliente sea entregado a España.