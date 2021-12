España.- Casado da la razón a ERC: La reforma laboral es humo, no deroga y el PP no será "muleta" para ayudar a Sánchez

28-12-2021 El líder del PP, Pablo Casado, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). La Cámara Baja acoge hoy el último pleno de 2022 en el que se abordan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, tras la votación del Senado a favor de incluir una enmienda. Las cuentas públicas serán definitivamente aprobadas hoy para su entrada en vigor el próximo 1 de enero. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Insinúa que el PP recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno no tramita la reforma como proyecto de ley



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado la razón a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) al considerar que la reforma laboral pactada con los agentes sociales "es humo" y "no deroga" la legislación de 2012, y ha querido dejar clara la oposición del PP porque su partido no va a ser "muleta" para ayudar a Pedro Sánchez a cumplir sus "enjuagues" con sus socios.



En declaraciones en el Congreso y al ser preguntado por las palabras de Gabriel Rufián acerca de que la reforma laboral es "humo", el líder del PP ha contestado: "Tienen razón los socios radicales del Gobierno, la contrarreforma laboral es humo, es contraproducente y ha definido la debilidad de Sánchez".



A su juicio, el presidente del Gobierno "no puede cumplir con la sensatez que hace falta en España" para abaratar la contratación y asumir medidas como la llamada 'mochila austriaca'. "Esto es humo, y Sánchez ha tenido que asumir que no deroga nada", ha añadido.



EL PP ES ALTERNATIVA, NO UN APÓSITO DEL PSOE



En ese contexto, Casado ha subrayado que su partido no va a ayudar al PSOE a sacar adelante la reforma laboral que rechazan sus socios, ya que el PP es "la alternativa" al Gobierno y no es "sustitutivo" de los apoyos que ahora le faltan a Sánchez.



"Nosotros no somos un partido para intentar enjuagar todos los enredos del PSOE y de Podemos ¿Por qué el PP va a tener que votar a favor de una contrarreforma laboral que enmienda la nuestra, admirada en Europa, para intentar enjuagar los acuerdos de Sánchez?", se ha preguntado.



Los periodistas han insistido en la posibilidad de abstenerse, como ha sugerido el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, pero Casado ha reiterado que su partido "no está en la agenda de intentar cuadrar a martillazos los compromisos de Pedro Sánchez, que prometió derogar la reforma laboral y no ha podido hacerlo". "¿Pero por qué el PP va a tener que ser la muleta para cuadrar esa negociación con sus socios radicales?", ha incidido.



En su opinión, el PP no es "un partido apósito del PSOE", sino que lidera las encuestas, es la alternativa y debe tener su propio programa, y cuando llegue al Gobierno recuperará "íntegramente" la reforma laboral del 2012 y pondrá en marcha la llamada 'mochila austriaca'.



RESPETO A LA CEOE, PERO NO CAMBIARÁ



Casado ha recordado que hace año y medio se ofreció a Sánchez para pactar reformas estructurales y ahora, cuando le fallan los socios, no cree que el PP deba ir al "rescate" del presidente. "Con todo respeto a la patronal y a su presidente, que tiene que tomar sus decisiones, pero nosotros las nuestras".



Y también ha aprovechado para criticar la fórmula del decreto ley que ha utilizado el Gobierno para traducir en iniciativa legislativa el acuerdo de reforma laboral, ya que a su juicio el marco laboral debe regularse con un proyecto de ley.



Incluso ya ha amagado con llevar el texto ante el Tribunal Constitucional: "Si no es un proyecto de ley, será el TC el que decide si el Gobierno está abusando con decretazos para no tener que acordar con sus socios o con el PP", ha remachado.



LOS PGE: "LA PUNTILLA PARA LA RECUPERACIÓN"



En su rueda de prensa apenas unos minutos después de aprobarse los Presupuestos Generales para 2022 en el Congreso, Casado ha afirmado también que estos PGE son "la puntilla para la recuperación de los españoles" porque "suben los impuestos" e "incrementan las trabas burocráticas y laborales". Además, ha dicho que las negociaciones "han representado un zoco de prebendas y de chantajes de los socios radicales del Gobierno".



"Con estos PGE los españoles lo van a pasar peor porque van a pasar por las necesidades de financiar los chantajes de los socios radicales a cambio de impuestos", ha declarado, para insistir en que "nacen muertos y son un fraude masivo porque no cumplen ninguna de las previsiones macroeconómicas de los organismos independientes".



Tras recriminar al Gobierno que no haya modificado sus previsiones, Casado ha recalcado que los PGE son "un engaño". "Si mantiene unas previsiones falsas quiere decir que lo que están haciendo es maquillar las cuentas para poder seguir dando lo que les piden los socios radicales", ha resaltado.