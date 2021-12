El técnico Cuca deja el Atlético Mineiro tras ganar el campeonato brasileño

El exentrenador de Mineiro Alex Stival 'Cuca', en una fotografía de archivo. EFE/Hedenson Alves

Río de Janeiro, 28 dic (EFE).- El entrenador Alexi Stival 'Cuca' ha renunciado al Atlético Mineiro por "razones familiares", tras llevarlo a ganar este año la liga brasileña, según informaron este martes fuentes oficiales del club de Belo Horizonte.

"Tenía contrato por un año más, pero pidió salir y lo acatamos", explicó a periodistas el empresario Rubens Menin, uno de los más importantes inversores del club y miembro de un equipo de asesores de la directiva de la entidad.

Menin no aclaró las "razones familiares" alegadas por Cuca pero admitió que "ya eran conocidas" por los directivos del Mineiro, por lo que la dimisión del entrenador no los sorprendió. "Era esperado", apuntó.

Cuca ya había dirigido al Atlético Mineiro dos temporadas entre 2011 y 2013, año este último que en el equipo obtuvo por primera vez la Copa Libertadores.

Regresó a Belo Horizonte en febrero pasado y lo hizo para entrar definitivamente en la historia del club. En este 2021, el Mineiro volvió a ganar el Campeonato Brasileño, que no lograba hacía medio siglo, y conquistó también la Copa do Brasil y el torneo regional del estado de Minas Gerais.

Según fuentes del club, el entrenador, de 58 años, ha dicho que pretende mantenerse al menos un año alejado del fútbol y ha dado garantías de que no dirigirá a ningún otro equipo al menos hasta 2023.

De acuerdo con la prensa local, el Atlético Mineiro ya ha entrado en contacto con el portugués Jorge Jesús, quien este mismo martes se desvinculó del Benfica, según anunció el club luso.

Jesús estaba siendo sondeado por el Flamengo, con el que ganó la liga brasileña y la Copa Libertadores en 2019, entre otros títulos.

Sin embargo, también según la prensa local, el Flamengo se cansó de esperar por Jesús y ya tendría un acuerdo para fichar al técnico portugués Paulo Sousa, actual seleccionador de Polonia.

Ese negociación, no obstante, precisaría de un acuerdo con la Federación Polaca de Fútbol, que hasta ahora se resiste a rescindir el contrato de Sousa.