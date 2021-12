El Gobierno de Venezuela acusa a oposición de "expoliar" recursos del país

Imagen de archivo del canciller de Venezuela, Félix Plasencia. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV / POOL

Caracas, 27 dic (EFE).- El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, acusó este lunes a la oposición del país caribeño de "continuar" con el "expolio descarado" de los recursos, luego de que el embajador de EE.UU. para Venezuela -que opera desde Colombia-, James Story, felicitara a los antichavistas de aprobar la continuidad de la "presidencia interina" de Juan Guaidó.

"Pretenden continuar con el expolio descarado de los recursos de todas y todos los venezolanos por parte de una clase política inescrupulosa y divorciada de los intereses nacionales. Más temprano que tarde, se impondrá la justicia y tendrán que rendir cuentas ante nuestro pueblo", escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, expresó en la misma red social que detrás de la "payasada" del "gobierno interino" está el interés de "perpetuar el secuestro del oro y el robo de nuestras riquezas en el exterior. Que la historia nunca olvide a los lacayos que se prestan para este expolio".

Guaidó se proclamó como presidente del país el 23 de enero de 2019, cuando también lideraba la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -entonces mayoría opositora-, basada en una particular lectura de la Constitución que le permitía serlo, únicamente, por 30 días.

Varios países como Estados Unidos y Colombia lo respaldaron y permitieron que empezara a administrar empresas venezolanas en dichos países, como Monómeros Colombos Venezolano S.A, en el país andino, y Citgo, en la nación norteamericana.

El exdiputado rechazó los resultados de las últimas elecciones legislativas, en las que el chavismo obtuvo el 92 % de los escaños del Parlamento y, por tanto, negó la legitimidad de la AN que comenzó su mandato el pasado 5 de enero.

En paralelo, nombró una comisión delegada, una instancia contemplada en la Constitución para el período de vacaciones de los diputados y que está conformada por menos del 10 % del pleno, integrada por miembros de la anterior AN, de mayoría opositora, y de la que se desmarcaron varios exlegisladores.

En esa comisión, que no cuenta con el respaldo de todos los exlegisladores que inicialmente debían integrarla, se aprobó hoy, en "primera discusión", un acuerdo para extender el cargo de "presidente interino" de Guaidó al margen del reconocimiento legal.